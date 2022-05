Euro Truck Simulator 2 -pelin kehittäjä hyllytti Venäjä-lisäosan sodan vuoksi

Euro Truck Simulator 2 ei tule toistaiseksi saamaan Heart of Russia -nimistä lisäosaa, joka tuo peliin Venäjän kaupunkeja. Pelin kehittäjä SCS Software ilmoitti asiasta Rekkasimulaattoriei tule toistaiseksi saamaan Heart of Russia -nimistä lisäosaa, joka tuo peliin Venäjän kaupunkeja. Pelin kehittäjä SCS Software ilmoitti asiasta blogikirjoituksessaan

Syy lisäosan hyllytykseen on Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Kehittäjän mukaan lisäosan julkaisua saatettaisiin pitää tukena Venäjän toimille.



Kehittäjän mukaan lisäosa oli 6-8 viikon päässä valmistumisesta, kun Venäjä käynnisti hyökkäyksen Ukrainaan 24. helmikuuta. SCS Software julkaisi Heart of Russia -lisäosan viime vuoden maaliskuussa.



Lisäosan saapumista ei kuitenkaan täysin peruttu, vaan se saattaa tulla joskus tulevaisuudessa saataville.



Euro Truck Simulator 2 -pelin avulla on jo tuettu Ukrainaa, sillä kehittäjä julkaisi aiemmin Ukrainian Paint Jobs Pack -lisäsisältöä. Kehittäjän mukaan lisäosaa on myyty yli 85 000 kappaletta ja sen tuotot on lahjoitettu Ukrainaan humanitaariseen apuun.