Kaukosäätimellä ohjattava Chromecast with Google TV saapuu virallisesti myyntiin Suomessa

Chromecast with Google TV -laitetta ohjataan kaukosäätimellä

Google TV:n käyttöliittymä

Vertailua Chromecast with Google TV ja 3. sukupolven Chromecastin osalta

Chromecast with Google TV:n ennakkotilaus alkaa Suomessa 31.5. Google Storessa hintaan 69,99 euroa.Varsinainen myynti alkaa kaupoissa 21.6. Laite on hankittavissa virallisesti näistä paikoista: G Store, Gigantti, Clas Ohlson, Power ja Proshop. Muutamat muut jälleenmyyjät myyvät Chromecast with Google TV -laitetta jo, mutta hieman kalliimmalla hinnalla Chromecast with Google TV on televisioon liitettävä Chromecast -laite, mutta eroaa selvästi aiemmista Chromecasteista.Aiemmat Chromecastit luottivat ohjaamisen osalta älypuhelimeen tai tietokoneeseen, josta sisältö heijastettiin Chromecastin avulla isolle television ruudulle.Chromecast with Google TV on puolestaan varustettu omalla käyttöliittymällä, jota voidaan ohjata mukana tulevalla kaukosäätimellä.Laitteen nimen mukaisesti käyttöliittymänä toimii Google TV.Google TV pohjautuu Android TV -käyttöjärjestelmään, joka on televisioihin luotu versio Androidista.Etusivun näkymä on hieman erilainen Google TV:ssä.Google itse kertoo, että Google TV järjestää sisällöt eri sovelluksista ja tilauksista, tarjoaa suosituksia ja kertoo tuoreista sisällöistä. Lisäksi mukana tulee sovellusluettelo, jossa on tarjolla yli 6500 muuta helposti asennettavaa sovellusta.Google TV:n kohdalla näytetään myös mainoksia käyttäjille.Chromecast with Google TV liitetään television HDMI-porttiin ja laitteelle toimitetaan virtaa USB-C -liitännän kautta. Nettiin yhdistäminen tapahtuu Wifin kautta ja lisäksi laitteessa on Bluetooth-yhteys kaukosäätimelle ja muille Bluetooth-laitteille.Laite kykenee toistamaan 4K HDR -kuvaa 60 kuvan sekuntinopeudella (60 fps). Se tukee myös Dolby Visionia ja Dolby-äänisisältöä.Ohjaamiseen käytettävässä kaukosäätimessä on omat painikkeet YouTubelle ja Netflixille. Lisäksi tarjolla on Google Assistant -painike ääniohjausta varten.Chromecast with Google TV:n lisäksi Googlelta saa edelleen hankittua tavallisen Chromecastin, jota parhaillaan myydään 29 eurolla . Tässä laitteessa ei siis ole omaa käyttöliittymää, vaan ohjaamisessa käytetään esimerkiksi puhelinta. Lisäksi tarkkuus yltää vain Full HD -tasolle.4K-mediatoistimien osalta Chromecast with Google TV:lle löytyy haastajia. Tarjolla on muun muassa Xiaomi TV Stick 4K, Nokia Streaming Box 8000 ja Strong Leap-S1