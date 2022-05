HONORin 199 euron Earbuds 3 Pro -kuulokkeet tulivat saataville Suomessa

"HONOR Earbuds 3 Pro -kuulokkeet mahdollistavat ensiluokkaisen kuuntelukokemuksen. Haluamme tarjota asiakkaillemme innovatiivisia ja lisäarvoa tuovia tuotteita. HONOR Earbuds 3 Pro -kuulokkeet sopivat ihmisille, jotka etsivät kuulokkeista tyyliä, laatua ja toimivuutta," kertoo HONOR Suomen markkinointijohtaja Suvi Surenkin.

Parin kuvan perusteella kyseiset nappikuulokkeet ovat muotoilultaan varsin tavalliset, eivätkä erotu joukosta, vaikkakin HONOR kehuu kuulokkeiden sopivan sellaisille, jotka etsivät tyylikkäitä kuulokkeita.Yksi kuuloke painaa 5,1 grammaa ilman kärkipehmusteita. Istuvuuden osalta kuulokkeiden kerrotaan sopivan käytettäväksi koko päivän osalta.Värivaihtoehdot ovat valkoinen ja harmaa.Earbuds 3 Pro -kuulokkeissa on maailman ensimmäisiä kaksoiselementtirakenteita, jossa yhdistyvät 11 millimetrin kaiutinelementti sekä keraaminen diskanttikaiutin. Äänenlaadun kuvaillaan olevan erinomainen ja etenkin pätevä bassotoiston osalta.Melunvaimennus toimii jopa 46 desibeliin saakka kuulokkeissa. Melunvaimennustiloja on kolme erilaista.Lisäksi melunvaimennusta hyödynnetään puheluissa. Kuulokkeet tunnistavat ympäristön äänet ja sulkevat ne pois puheluiden taustalta.Kuulokkeiden yksi kohokohdista on 5C-latausteknologian käyttäminen. Viiden minuutin latauksella kuulokkeilla voi kuunnella kaksi tuntia musiikkia ja kuulokkeet latautuvat 65 prosenttiin vain 10 minuutissa. Kuulokkeiden latauskotelo tukee langatonta latausta.Akku kestää standby-tilassa jopa 36 tuntia ilman latauskoteloa.Kuulokkeet sisältävät tekniikkaa, jolla saa mitattua kehon lämpötilaa, mutta kyseinen ominaisuus ei ole käytettävissä Suomessa.Earbuds 3 Prot ovat nyt saatavilla Suomessa. Hintaa löytyy 199 euroa, joten tältä osin HONORin napit haastavat esimerkiksi samanhintaiset Sony WF-1000XM4 -kuulokkeet tai Sonyn tuoreet LinkBuds S -kuulokkeet