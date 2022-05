Microsoft jatkaa televisioon liitettävän pelien suoratoistolaiteen kehitystä

Aiemmin GamesBeat kertoi , että televisioon liitettävä laite muistuttaa Googlen Chromecastia. Laitteen avulla Xbox-pilvipelaaminen televisiolla onnistuu Xbox Game Pass -tilauksen ja peliohjaimen avulla. Lisäksi sitä voidaan hyödyntää elokuvien ja sarjojen katselussa.Microsoft myös työskentelee esimerkiksi Samsungin kanssa Xbox-sovelluksen tuomiseksi suoraan televisioon. Osa Samsungin vuoden 2022 televisiomalleista sisältää Gaming Hubin, joka tukee NVIDIA GeForce Now-, Stadia- ja Utomik -pilvipelipalveluita. Xboxin vastaava palvelu voi liittyä osaksi tuota listaa.Laitteen ja ohjelmiston odotetaan saapuvan seuraavan 12 kuukauden aikana.Microsoft on nyt vahvistanut Windows Centralille , että sillä on-koodinimellä kulkeva laite kehityksessä.Samalla Microsoft kertoo, että laitteen ominaisuuksia edelleen viimeistellään, sillä Microsoft luopui nykyisestä Keystone-laitteen versiosta ja kehittää sen perusteella uutta versiota. Microsoft ei kuitenkaan paljastanut, mitä nämä muutokset saattavat olla.Microsoft panostaa vahvasti Xboxin pilvipelipalveluun ja yrityksen tavoite on, että pelejä pystyy pelaamaan kaikenlaisilla laitteilla missä tahansa. Keystone-laite on osa tätä tavoitetta.Xboxin pilvipelipalveluun lisätään myös jatkuvasti uusia pelejä. Viimeisin lisäys on Fortnite. Epic Gamesin Fortnite kuitenkin eroaa muista palvelun peleistä, sillä sen pelaaminen onnistuu ilmaiseksi Microsoft järjestää 12. kesäkuuta Xbox & Bethesda Games Showcase -tapahtuman . Windows Centralin mukaan Keystone-laitteen aikataulu saapumisen suhteen on vielä epävarma, joten kyseisessä tilaisuudessa tuskin tullaan kertomaan laitteesta.