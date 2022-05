Päivän diili: Chromecast nyt 29 euroa ilmaisella toimituksella

on yksi näppärimmistä ja suosituimmista laitteista, sillä tällä laitteella saa tuotua televisioon netin suoratoistopalvelut älypuhelimen avulla. Normaalisti Chromecast maksaa noin 40 euroa , mutta nyt sitä saa halvemmalla.

Päivän diili

3. sukupolven Chromecast maksaa nyt Googlen omassa nettikaupassa 29 euroa. Toimitus on maksuton.Tämä pieni läpyskä kiinnitetään suoraan television HDMI-porttiin ja virtaa sille saa vaikkapa television USB-liitännän kautta. Chromecastia hallitaan esimerkiksi älypuhelimella, jonka avulla isolle näytölle saa striimattua vaikkapa YouTube-videot.Chromecast on hyvä hankinta etenkin vanhempiin televisioihin, sillä tämä tukee Full HD -tarkkuutta 60 fps:n nopeudella.Tarjous löytyy Googlen verkkokaupasta. Tarjous on voimassa 1.7.2022 kello 1.00 asti.