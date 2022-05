Citymarket järjestää arvonnan, josta voi voittaa PlayStation 5 -konsolin osto-oikeuden

Sonyn uuden sukupolven pelikonsolin saatavuus on edelleen heikkoa, mutta aina välillä kyseistä laitetta ilmestyy saataville eri jälleenmyyjien toimesta.

K-Citymarketin kautta konsolia on taas tarjolla toukokuun aikana, mutta suoraan netistä tai hyllystä sitä ei pysty hankkimaan.Kesko nimittäin järjestää 23. - 30.5.2022 välisenä aikana arvonnan, josta voi voittaa osto-oikeuden konsolin hankkimiseen haluamastaan K-Citymarketista.Mikäli tuon osto-oikeuden arvonnasta voittaa, pääsee voittaja ostamaan levyasemalla varustetun version, jonka hinta on 549,90 euroa.Vastaavaa tapaa on tehty Keskon toimesta myös aiemminkin Osto-oikeudet arvotaan kaikkien osallistujien kesken 3.6.2022 mennessä ja asiasta ilmoitetaan sähköpostin välityksellä. Kesko kertoo, että arvottavan erän koko on muutamia satoja kappaleita eli kyseessä on suhteellisen iso määrä.Arvontaan voi osallistua täältä