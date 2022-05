Epic Games Storen alennuskampanjassa tarjolla ilmaista pelattavaa ja alennuskuponki

Epic Games Storessa on käynnistynyt uusi Epic Mega Sale -kampanja, joka sisältää pelitarjouksien lisäksi ilmaista pelattavaa neljän viikon ajan. Kampanja jatkuu 16. kesäkuuta saakka.

Kampanjan aikana jaetaan neljä ilmaista peliä eli joka viikko yksi. Ensimmäisenä ilmaiseksi voi hankkia Borderlands 3:n 26. toukokuuta asti, jonka jälkeen tarjonta vaihtuu. Pelin voi lunastaa täältä Kampanjan myötä jokaiselle Epic Games -tilille on tuotu automaattisesti kuponki, jolla saa 25 prosentin alennuksen yhdestä ostosta, jonka hinta on vähintään 14,99 euroa.Itse alennusten osalta hintoja on laskettu yli 1 600 nimikkeen kohdalla. Kaikki tarjoukset näet täältä