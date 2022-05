OnePlus Nord Buds -kuulokkeet lupaavat erinomaisen äänikokemuksen 49 eurolla

Näiden kuulokkeiden tarkoitus on tarjota ainutlaatuinen OnePlus-äänikokemus edulliseen hintaan. Nämä kuulokkeet maksavat 49 euroa. Ennakkotilaus alkaa heti ja varsinainen myynti toukokuun lopulla.Äänestä vastaavat 12,4 mm:n titaanipäällysteiset dynaamiset ajurit, jotka OnePlussan mukaan tuottavat syvän basson. OnePlus Buds Z2 -kuulokkeiden tapaan Nord Buds -kuulokkeet ovat saaneet Dolby Atmos -tuen, joka emuloi 3D-äänitehosteita tyypillisestä surround -äänijärjestelmästä, kun kuunnellaan sen kanssa yhteensopivia elokuvia, musiikkia tai pelejä.OnePlus lupaa Nord Buds -kuulokkeiden sopivan erittäin hyvin myös puheluihin, sillä kuulokkeissa on yhteensä neljä mikrofonia ja tekoäly, joka vähentää taustamelua.Nord Budsit erottuvat muista kuulokkeista ulkonäön osalta. Muotoilun kerrotaan olevan ergonominen. OnePlussan mukaan kuulokkeet ovat miellyttävät, vaikka niitä käyttäisi useamman tunnin kerrallaan.Yksi kuuloke painaa 4,8 grammaa ja kotelo 41,7 grammaa. Rakenteeltaan kuulokkeet ovat saaneet IP55-luokituksen eli ne kestävät hikeä.Kuulokkeiden akunkesto yltää 7 tuntiin ja kotelon kanssa kuuntelua riittää 30 tunniksi. Kotelon 10 minuutin lataus USB-C -liitännän kautta tuottaa 5 tuntia lisää kuuntelua.OnePlus Nord Buds on varustettu Bluetooth 5.2:lla, ja niissä on erittäin matala latenssitila, joka pienentää viiveen 94 ms:iin. OnePlus-käyttäjät voivat hyödyntää OnePlus Fast Pair -toimintoa yhdistääkseen Nord Budsit välittömästi puhelimeensa. Muut Android-käyttäjät voivat ladata HeyMelody-sovelluksen Google Play -kaupasta.