Netflix hakee uutta nousua: Black Mirror palaa pitkän tauon jälkeen

Netflix tiedosti ongelmansa viimeisimmän neljännestuloksen yhteydessä, jossa suoratoistopalvelun historian ensimmäinen tilaajakato vahvistettiin. Lisäksi yhtiö ennustaa, että kato jatkuu vielä ainakin ensi neljänneksellä.

Kilpailu suoratoistomarkkinoilla on veristä ja mitä heikompaa oma tuotanto on, sitä vaikeampi on kilpailla mediajättejä vastaan. Tämän on varmasti tajunnut myös Netflix, joka yritti kuitenkin pistää osasyyksi muun muassa Ukrainan sotaa.Laatuohjelmistoa Netflixiin saadaan jatkossakin, toivottavasti myös nykyistä enemmän. Yksi palvelun historian suosituimmista sarjoista palaa, vahvistaa Variety Varietyn mukaan brittisarja Black Mirror saa jatkoa tulevaisuudessa. Sarjan kuudes kausi on tuotannossa, ja antologiasarjan jatkoa voidaan odottaa tulevina vuosina.Kahdeksan Emmy-palkintoa voittaneen sarjan edellisestä kaudesta on jo kolme vuotta, joka kertoo kenties paitsi dystopiaiedoiden puutteesta että tuotantoyhtiön oikeuksista, joita ei ollut hetkeen Netflixillä.Sarja on kuitenkin yksi kautta aikojen suosituimmista Netflixissä, joten se varmasti tuo lisää tilaajia takaisin palveluun. Yksin se ei Netflixiä pelasta, ja yhtiössä onkin tehty muitakin uudistuksia.Yhtiöstä vuosi hiljattain sisäinen memo , jossa painotettiin taitelijoiden vapautta ja katsojien päättävän millaista sisältöä tuotetaan. Siinä myös sanottiin, että työntekijät voivat joutua työskentelemään sisällön kanssa, joka ei heitä miellytä. Mikäli tämä on liikaa, niin Netflixin johdon mielestä työpaikka ei ole ehkä heille.Näin työntekijöiden herkkyydet eivät jatkossa vaikuta Netflixin tuotantoon, joka saattaa olla hyvä asia Black Mirrorin kaltaiselle radikaaleja visioita käsittelevälle sarjalle.