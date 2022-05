Venäjä kaatoi onnistuneesti satelliittinetin, Elon Muskin StarLinkiä vastaankin hyökätään jatkuvasti

Venäjä tuhosi heti hyökkäyssotansa alkumetreillä ison osan Ukrainan infrastruktuurista, mukaan lukien laajat osat maan tietoliikenneverkoista. Mutta isoin kolaus osui satelliittinettiin.

Reutersin mukaan Venäjän valtion kybersotilaat onnistuivat heti hyökkäyssodan alussa käyttämään hyväksi jotain tuntematonta haavoittuvuuttasatelliittinetin modeemeissa - ja saivat koko järjestelmän nurin.Onnistunut satelliittinettiyhteyksien rampauttaminen oli vieläpä varsin perusteellista laatua: asiakkaiden käytössä olevat modeemit piti lähettää takaisin tehtaalle nollattavaksi, joten mikään "sammuta virrat ja laita uudelleen päälle" -ratkaisu ei auttanut tilanteeseen.Hyökkäyksen myötä Ukrainen tietoliikenneyhteydet lamaantuivat hetkellisesti. Sittemmin Ukraina on saanutuusia satelliittimodeemeja, joilla maa on saanut verkkoyhteyksiinsä taas uutta potkua. Satelliittyhteyksien avulla myös maan puolustusvoimat pystyy jakamaan tilannekuvaa ykisköidensä välillä.StarLink on onnistunut toistaiseksi estämään Venäjän yritykset sen oman verkon lamauttamiseksi, mutta yhtiön mukaan hyökkäyksiä verkkoa ja siihen kytkettyjä laitteita vastaan tehdään "kiihtyvällä tahdilla".