Sonos julkaisi kompaktin Ray-äänipalkin

Sonos laajentaa äänituotteiden valikoimaa uudella Ray-äänipalkilla.

"Kodeista on tullut suoratoiston myötä elokuvateattereita, fitness-studioita ja pelikeskuksia. Suoratoiston ajanjakso ei koske vain TV:tä, musiikkia ja elokuvia. Rayn pienen koon ja vaikuttavan äänen myötä upeat äänielämykset ovat aikaisempaa helpommin saatavilla", Sonosin toimitusjohtaja Patrick Spence kertoo.

Ray on kompakti (71 x 559 x 95 mm, paino 1,95 kg) äänipalkki, joka tuo Sonosin mukaan Sonos-laadun helpommin saavutettavalle hintatasolle, jonka myötä se on erinomainen valinta esimerkiksi ensimmäiseksi kotiteatterituotteeksi.Sonosin mukaan kompakti Ray täyttää huoneen äänellä koko huoneen. Rayn kustomoidut aaltoputket saavat äänen kimpoilemaan seinästä seinään, ja edistynyt prosessointi havaitsee tarkasti huoneen kaikki elementit. Ray tukee Trueplay-teknologiaa, joka hienosäätää äänen ja luo ihanteellisen kuuntelukokemuksen jokaiseen huoneeseen. Tähän tarvitaan tuettu iOS-laite.Äänipalkin hallinta on helppoa television kaukosäätimellä, Sonos-sovelluksella tai Apple AirPlay 2:lla. Surround-äänen saa yhdistämällä äänipalkkiin Sonos One -kaiuttimet, ja Rayn voi yhdistää kodin muihin kaiuttimiin monihuonekuuntelua varten.Sonos Ray on ostettavissa 7. kesäkuuta alkaen 299 euron hintaan.