Toimistotyöntekijän paras ystävä päivittyi: Sony WH-1000XM5 kuulokkeet julki, ainoastaan hinta hirvittää

Sonyn vuosikymmenten aikana kehittynyt äänentoiston osaaminen on solahtanut erinomaisesti myös moderniin nykyaikaan. Yhtiön 1000XM -sarjan vastamelukuulokkeita pidetään yleisesti ottaen maailman parhaina vastamelukuulokkeina ja ne ovatkin monen toimisto- ja etätyöläisen korvaamattomat apurit arjen keskellä.

Nyt yhtiön kuppikuulokkeiden lippulaivamallisto päivittyi uusimpaan versioon, kun yhtiö julkisti-vastamelukuulokkeet, joissa kaikki on - jälleen kerran - pikkuisen paremmin kuin edellisissä kuulokkeissa.Sony on viilannut kuulokkeiden muotoilua virtaviivaisemmaksi ja sirommaksi varsin reilulla kädellä, mutta on silti onnistunut säilyttämään - ainakin luvatun - akkukeston samalla tasolla kuin edeltäjissäeli ANC:n kanssa jopa 30 tuntia.Uutuutena kuulokkeisiin on lisätty mikrofonien määrää, joilla aktiivisesta melunvaimennuksesta on saatu tehtyä aiempaakin tehokkaampi. Lisäksi kuulokkeita ulkona liikkuessa käyttäville on myös uudistuksia, sillä kuulokkeiden tuulenvaimennuksen kehutaan olevan nyt selkeästi aiempaa paremmalla tasolla.Yksi merkittävimmistä uudistuksista on kuitenkin latausnopeuden parantuminen: kuulokkeet tukevat nyt USB-PD -standardia ja Sony lupaa 3 minuutin latauksen antavan virtaa 3 tunnin käyttöä varten.Mielenkiintoinen uudistus on myös melunvaimennuksen automaattinen mukautuminen käyttäjänsä tilanteeseen. Yhtiö kehuu kuulokkeiden ottavan huomioon nyt myös hiusten ja mm. korvakorujen vaikutuksen melunvaimennukseen - ja mukautuvan tilanteeseen automaattisesti.Muilta osin uudistuksia on mm. pehmennysten materiaalissa, joka on aiempaa kevyempi ja pehmeämpi sekä puheentunnistuksessa, joka katkaisee vaikkapa musiikin toiston automaattisesti havaittuaan käyttäjän puhuvan ääneen.Paperilla kaikki tuntuukin olevan taas pykälän verran paremmin kuin aiemmin, mutta se valitettavasti näkyy myös hinnassa: uutuudet maksavat myyntiin tullessaan hurjat. Kuulokkeet saapuvat myyntiin toukokuun lopulla.Sonyn mukaan myös edellisvuoden XM4 -kuulokkeet pysyvät edelleen valikoimassa, joten onkin oletettavaa, että niiden osalta tullaan näkemään reippaita alennusmyyntejä vuoden mittaan. Annoimme edeltäjille, Sony WH-1000XM4 -kuulokkeille, arvostelussamme viime vuonna 4,5 tähteä viidestä