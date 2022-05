Disney+ kasvaa kohisten, mutta tekee myös hurjia tappioita

Netflix onnistui saamaan itselleen vuosien etumatkan videoiden suoratoistopalveluissa ennen suurten pelureiden mukaan hyppäämistä. Sittemmin uusia suoratoistopalveluita on nähty lukuisia, mutta harva niistä on lopulta kasvanut edes murto-osaan Netflixin koosta. Mutta Disney+ näyttää onnistuneen tempussa.

Disney julkisti eilen viimeisimmät tilaajaluvut omistamistaan suoratoistopalveluista ja kasvu on ollut hurjaa: alkuvuodesta 2022 yhtiö keräsi lähes 8 miljoonaa uutta tilaajaa Disney+ -palvelulleen globaalisti. Samaan aikaan Netflix menetti tilaajia, ensimmäistä kertaa ikinä Nyt Disney+:aa tilaa jo 87,6 miljoonaa asiakasta ympäri maailmaa. Toki luku kalpenee vielä pahasti Netflixin 222 miljoonalle tilaajalle, mutta suunta on vahvasti ylöspäin. Lisäksi Disney+ ei ole vielä saatavilla lähellekään niin monella markkina-alueella kuin Netflix.Disney+ on nykäissyt itsensä nopeasti suoratoistopalveluiden kakkossijalle ja ero kolmosena majailevaanvenyi alkuvuodesta entistäkin isommaksi: HBO Max sai uusia tilaajia maailmanlaajuisesti 3 miljoonaa ja palvelun tilaajamäärä on nyt 77 miljoonaa.Mutta kasvulla on myös hintansa: Disney menettää tällä hetkellä rahaa Disney+ -palvelulla, sillä yhtiön valtavat panostukset sisältöihin ovat merkittävästi suuremmat kuin tilaajilta saadut kuukausimaksut. Tämä yhtälö ei tietenkään voi jatkua loputtomiin, joten on hyvin todennäköistä, että Disney tulee jossain vaiheessa pienentämään sarjoihin ja elokuviin upotettua rahamäärää - ja nostamaan hintoja. Myös Disneyn huhutaan suunnittelevan mainosrahotteista versiota Disney+ -palvelusta, jotta nousevat hinnat eivät karkottaisi asiakkaita.Mutta Disney on kuitenkin ilmeisen tosissaan Disney+ -palvelun suhteen: arvioi Disneyn vetäneen-sarjat pois Netflixistä saadakseen kaikki Marvel-sisällöt oman palvelunsa sisään. Ja hintalappu pelkästään sarjojen siirrolle Netflixistä Disneyn omaan palveluun olisi arvioiden mukaan ollut mukavan pyöreä miljardi dollaria.