Pienikokoinen ja kevyt DJI Mini 3 Pro -kuvauskopteri kykenee 4K 60fps -kuvaan

DJI julkisti uuden DJI Mini 3 Pro -kuvauskopterin, joka on kooltaan pieni, mutta tarjoaa laadukkaan vaihtoehdon video- ja valokuvaamiseen yläilmoista.

DJI Mini 3 Pro on erittäin pieni ja painoa sillä on vain 249 grammaa. Kuvauskopterin keveys ja helppokäyttöisyys mahdollistavat käyttöönoton välittömästi ilman minkäänlaisia verkkokokeita. Pelkkä drone-operaattoriksi rekisteröinti Traficomille riittää lennättämisen aloittamiseen.Pienestä koostaan huolimatta se kestää voimakkaitakin tuulia (10,7 m/s) ja yhdellä vakioakulla minikopteri voi lentää peräti 34 minuuttia kerrallaan.Aiemmin tänä vuonna saataville tuli DJI Mini SE -kuvauskopteri , joka on Mini 3 Prota kevyempi, mutta sisältää heikommat kuvausominaisuudet.DJI Mini 3 Pro -minikopterin kameralla voi kuvata 4K-videoita jopa 60 kuvan sekuntinopeudella tai sillä voi ottaa 48 megapikselin valokuvia.Kamera hyödyntää laadukasta 1/1.3 tuuman CMOS-kuvakennoa, valovoimaista f/1.7-objektiivia, Dual Native ISO -valoherkkyyttä, HDR-kuvanparannusta ja RAW- tai D-Cinelike-väritiloja. Gimbaali ehkäisee tuulen ja kopterin oman liikkeen aiheuttamat epätasaisuudet, jolloin kuvamateriaali pysyy terävänä.Uutena ominaisuutena kameran gimbaali kääntyy tarvittaessa 90 astetta, jolloin kopterilla voi kuvata myös pystykuvia helposti. Aiemmista koptereista tutut ActiveTrack-, Spotlight-, Point of Interest- ja MasterShots-kuvaustilat takaavat upeat kuvat ja videot automaattisesti.Kopteri on varustettu esimerkiksi kolmisuuntaisella törmäyksenestolla ja APAS 4.0 -väistötoiminnolla.DJI Mini 3 Pro tulee saataville välittömästi 859 euron hintaan. Tässä mukana tulee DJI RC-N1 -ohjain, johon voidaan kytkeä Android- tai iOS-älypuhelin ja hyödyntää helppokäyttöistä DJI Fly -sovellusta sekä älypuhelimen näyttöä.Vaihtoehtoisesti voi hankkia 1029 euron DJI Mini 3 Pro RC:n, jonka mukana tulee 5,5 tuuman näytöllä varustettu DJI RC -ohjain. Omalla näytöllä varustettu ohjain on helppokäyttöinen eikä lennättämiseen tarvita lainkaan älypuhelinta.Lisäksi DJI Fly More Kit -tarvikesetti on saatavana 199 euron kuluttajahintaan. Se sisältää kaksi lisäakkua, niiden latausyksikön, kaksi roottorilapasettiä ja kantolaukun. Minikopteriin on saatavana kattava valikoima muitakin lisätarvikkeita.