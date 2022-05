NYT paljasti Muskin Twitter-laajennusaikeet

Musk on julkisesti kertonut jotain aikeita Twitterin suhteen, kuten suurempi sananvapaus ja maksullisen Twitter Blue -palvelun laajentaminen, mutta New York Timesin saaman dokumentin mukaan hänellä on myös tarkkoja tulostavotteita. New York Timesille vuotanut nk. pitch deck eli esitelmä, jonka Muskin on määrä esittää oston toteuduttua, kertoo Muskin haluavan suurta käyttäjämäärien kasvua ja liikevaihdon moninkertaistumista.Hän tavoittelee 600 miljoonaa käyttäjää vuoteen 2025 mennessä ja yli 900 miljoonaa käyttäjää 2028 mennessä. Twitterillä oli vuoden 2021 alussa 217 miljonaa käyttäjää, eikä kasvutahti ole viimevuosina ollut kovin huima.Rahan suhteen Musk pyrkii samankaltaisiin ellei vielä hurjempiin kasvulukemiin, sillä hän tavoittelee yli viisi kertaa viime vuotista suurempaa kassavirtaa 2028 mennessä. Tähän hänen mukaansa päästään maksullisella osalla palvelua, jonka on määrä tuoda noin puolet palvelun tuotosta ja karkeasti toinen puolisko olisi mainostuottoa. Tällä hetkellä Twitterin 5 miljardin liikevaihdosta noin 90 prosenttia on mainostuloja.Varsinaisista keinoista mm. käyttäjämäärän kasvuun kerrotaan vähemmän, joten nähtäväksi jää kuinka Musk aikoo nostaa Twitterin käyttäjämäärän kilpailemaan aidosti mammuttimaisten somealustojen, kuten Facebookin, Instagramin ja Tiktokin kanssa.