Netflixin elokuvamäärä on pienentynyt merkittävästi vuodesta 2015

Netflix-sisältöä seuraava Whats-on-Netflix-sivusto on ottanut tarkasteluun suoratoistopalvelun elokuva-nimikkeiden määrän vuosien saatossa. Tarkastelussa on selvinnyt, että elokuvien määrä putosi olennaisesti vuoden 2015 jälkeen, mutta toivoa tulevastakin on.

Netflixin viimeisin neljännestulos kertoi karuja lukemia . Yhtiö menetti ensimmäistä kertaa historiassaan käyttäjiä ja uskoo menettävänsä niitä myös jatkossa, jopa enemmän seuraavalla neljänneksellä.Yhtiön johdosta tapahtumaa selitettiin maailmanpoliittisilla tapahtumilla ja kaikella muulla, mutta todennäköisesti isona syynä on myös palvelun sisällön laatu ja määrä.Whats-on-Netflixin tietojen mukaan palvelun Yhdysvalloissa tarjottava elokuvasisältö on ainaki sitten vuoden 2015 ottanut melkoisesti takapakkia. Vuonna 2015 elokuvia oli tarjolla 4752 kappaletta, kun niitä nyt on vain 3015 kappaletta.Pahimmillaan määrä tippui 2017 aina 2686 kappaleeseen saakka, joten sieltä on tultu hiukan ylöspäin.Myös televisiosarjojen määrä on vähentynyt, kertoi 2020 tehty ReelGoodin tutkimus . Näissäkin nähtiin samankaltainen noin 40 prosentin hävikki.Netflix on keskittynyt viimeiset vuodet tuottamaan itse sisältöjään, jolloin lisensoituja sisältöjä on olennaisesti vähennetty. Tähän on vaikuttanut myös tietysti kovempi kilpailu suoratoistomarkkinoilla, jolloin sisältöjen lisensointihinnat ovat todennäköisesti kohonneet tai sisältöjä ei ole enää saatavilla, koska niiden omistaja tarjoaa omaa suoratoistopalveluaan.Whats-on-Netflixin analyysi tarjoaa myös muita mielenkiintoisia pointteja, kuten Netflixin elokuvien vuosikymmenjakauman, joka on yllättävän moderni. Analyysi löytyy kokonaisuudessaan täältä