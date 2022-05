EU: USB-C:stä pakollinen kännyköihin, tableteihin, kuulokkeisiin, kameroihin, ..

Euroopan Unionin direktiivi, jonka tarkoituksena on yhtenäistää digitaalisten laitteiden latausliitännät, etenee hyvässä myötätuulessa.

Direktiivin tarkoitus on vähentää elektroniikkajätettä ja yksi sen keinoista on yhtenäistää erilaisten laitteiden latausliittimet, jolloin kuluttajan ei tarvitsisi ostaa uusia latureita laitteen vaihdon yhteydessä. Samalla myös kännykkävalmistajien jo alkanut siirtymä siihen, että laitteiden mukana ei aina toimiteta laturia, todennäköisesti yleistyisi.Käytännössä kaikki ladattavat pienet kuluttajaelektroniikan laitteet tulee varustaa USB-C -latausliittimellä, mikäli direktiivistä tulee valmista. Direktiiviehdotuksen myötä kaikkilaitteet pitää varustaa samalla, yhtenäisellä latausliittimellä.Käytännössä direktiivi koskisi kännyköitä, tableteita, kuulokkeita, digikameroita, kannettavia kaiuttimia ja mm. käsikonsoleita. Merkittävät listalta puuttuvat laiteryhmät ovat älykellot sekä läppärit. Näistä kannettavat tietokoneet lasketaan jo "suuriksi" laitteiksi ja älykellot puolestaan liian pieniksi, jotta niihin voitaisiin vaatia USB-C -liitäntää. Myös laitteet, joissa on ainoastaan langaton lataus, jäisivät vaatimuksen ulkopuolelle.Direktiiviehdotuksen mukaan laitepakkauksiin pitää myös merkitä selvästi se, toimitetaanko niiden mukana laturia vai ei.Euroopan parlamentin edustajat hyväksyivät ehdotuksen huhtikuun lopulla. Seuraavaksi asia etenee Euroopan parlamentin äänestykseen.Tärkeänä linjauksena parlamentti lisäsi ehdotukseen myös vaatimuksen siitä, että langattomien lataustekniikoiden osalta pitää löytää yhtenäinen standardi, viimeistään vuoteen 2026 mennessä. Näin ollen vaikkapaei voisi ottaa käyttöön omaa, ainoastaan omia tuotteitaan koskevaa lataustekniikkaa.