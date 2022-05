Uudet kuljetusrobotit herättäneet kysymyksiä - Sovelletaan jalankulkijan liikennesääntöjä, mutta suojatielle pyrkivää robottia ei tule väistää

"Tästä syystä muun muassa ruuhkien välttämiseksi autoilijan ei tule väistää suojatielle pyrkivää robottia. Jos robotti on tielle ehtinyt, ei sen päälle luonnollisesti saa ajaa. Näissä tapauksissa on syytä odottaa esimerkiksi robotin peruuttamista pois ajoväylältä", Kontola ohjeistaa.

"Robotit eivät ole lasten leluja, joilla voi esimerkiksi ratsastaa, vaikka näinkin olen jo kuullut tapahtuneen. Ne ovat toisten omaisuutta, jota ei saa vahingoittaa."

Komisariokertoo, että robotit ovat lainsäädännöllisesti rinnastettavissa jalankulkua avustaviin laitteisiin.Ne liikkuvat lähtökohtaisesti jalkakäytävillä, ja ajoneuvon luokka määräytyy laitteen tehojen ja kulkunopeuden mukaan. Robotteihin sovelletaan jalankulkijan liikennesääntöjä, vaikka ne eivät ole jalankulkijoita. Jalankulkijaksi laitteen tekisi sen kuljetettavana oleva luonnollinen henkilö.Starship Technologiesin robotit kulkevat noin 6 kilometrin tuntivauhtia.Robotit käyttäjät liikkumisen ja navigoinnin apuna useita kameroita ja tekoälyä. Robotit ovat ohjelmoitu siten, että ne pysähtyvät tiellä olevan esteen läheisyyteen ja pyrkivät kiertämään tämän.Robotit myös pysähtyvät suojateiden edustalle, eivätkä ne liiku ennen kuin tie on vapaa. Poliisi kertoo, että tämän takia autoilijan ei tarvitse väistää suojatielle pyörivää robottia.Poliisin tietoon ei ole tullut isompia ongelmia robotteihin liittyen. Jo ensimmäisten viikkojen aikana kuitenkin kävi hyvin ilmi, että robotit tarvitsevat tietyissä tilanteissa ihmisen apua ja saattavat aiheuttaa ruuhkaa jalkakäytävillä Poliisi on syytä kutsua paikalle, jos robotin kanssa syntyy henkilövahinkoja tai merkittävää aineellista vahinkoa, onnettomuudesta on haittaa muulle liikenteelle tai tilanteeseen liittyy muita epäselvyyksiä.Tavarankuljetusrobotteja käytetään useissa maissa Euroopassa, kuten Tanskassa, Virossa, Iso-Britanniassa, ja Saksassa, sekä Yhdysvalloissa. Tiedossa ei ole, että robotit olisivat aiheuttaneet henkilövahinkoja.Kontola toivoo asukkailta malttia ja positiivista suhtautumista uuteen ilmiöön. Samalla hän muistuttaa, että monen mielestä hassulta näyttävä laite ei ole lelu.Yksi robotti painaa noin 35 kiloa ja voi kuljettaa kerralla 2-3 ruokakassillista. Ensivaiheessa Alepalla on roboja käytössä 60 kappaletta.