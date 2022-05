GeForce Now tukee nyt 4K-tarkkuutta PC:llä ja macOS:llä

4K-tarkkuuden tuki on kuitenkin tähän asti ollut saatavilla vain SHIELD TV -laitteen kautta, mutta nyt asiaan on tullut muutos. 4K-tarkkuus on nyt tuettuna myös Windows-koneiden ja macOS-laitteiden alustoille suunnatun ohjelmiston kautta.4K-tarkkuutta ei toistaiseksi tueta selaimen kautta tai esimerkiksi LG:n televisioilla 4K-tarkkuudella päivitysnopeus rajoittuu 60 FPS:n lukemaan. Korkeampi 120 FPS:n nopeus onnistuu 1440p-resoluutiolla.GeForce Now -palvelun edellyttämä yhteysnopeus on vähintään 40 Mb/s, kun striimaustarkkuus on enintään 4K ja nopeus enintään 60 FPS. Lisäksi suosituksena on kiinteä Ethernet-yhteys tai langaton 5 GHz:n reititin.Lisäksi NVIDIA laajentaa 120 hertsin saatavuutta Android-puhelimilla. GeForce Now Full HD 120 Hz pelaaminen onnistuu nyt Samsung Galaxy S22 ja S22 Ultra, Galaxy Z Fold3 ja Flip3, sekä OnePlus 9 Pro puhelimilla. Aiemmin pelaaminen onnistui esimerkiksi Galaxy S21 -sarjan laitteilla.