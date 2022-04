Kaikki toukokuun uudet Netflix-elokuvat: Dokkari suomalaissukeltajasta, Colin Firthin sotaelokuva,...

Netflix on historiansa kenties hankalimmassa tilanteessa, mutta uutta tuotantoa on tulossa tietysti jatkuvalla liukuhihnalla. Tämä tarkoittaa taas toukokuussa pari kymmentä uutta elokuvaa, jotka käymme tässä läpi.

Monikansallinen tuotanto tarjoaa meksikolaisen komedian 40 Years Young, Bollywood-westernin Thar, ranskalaisen toimintakomedian The Takedown, tosielämään perustuvan puolalaisen toimintakomedian The Getaway King, espanjalaisen perhekomedian The Perfect Family, romanttisen tanskalaiselokuvan ruuasta ja rakkaudesta Toscana, hollantilainen romkom F*ck Love Too, turkkilainen draama entisen sotilaan traumasta kertova Godspeed sekä korealainen lasten animaatio Larva Pendant.Englanninkielinen draama saa puolestaan uutuudet Along for the Ride, teinien romkom, tosielämää ja kirjaan perustuva Colin Firthin tähdittämä sotaelokuva Operation Mincemeat, Rebel Wilsonin tähdittämä komedia Senior Year, sekä romanttinen elokuva viinipomon ekskursiosta lammastilalle Australiaan.Koko perheelle on tulossa myös mm. Pete Davidsonin ääninäyttelemä animaatio Marmaduke ja aikuisempaa animaatiota tarjoaa anime Ghost in the Shell: SAC_2045 Sustainable War.Dokumenttielokuvien uutuuksia ovat suomalaisesta vapaasukeltaja Johanna Nordbladista kertova Hold Your Breath: The Ice Dive, hedelmöityskliniikan synkästä historiasta kertova Our Father, verkon seksuaalirikoksia paljastava Cyber Hell: Exposing an Internet Horror sekä kuvaaja José Luis Cabezasin murhaan pureutuva The Photographer: Murder in Pinamar.Tässä toukokuun Netflix-elokuvat vielä julkaisujärjestyksessä.