Kaikki uudet sarjat Netflixissä: dokkarisarjoja, standupia ja Mike Myersin komedia

Tuotanto ei tietysti ole mihinkään loppunut, ja laadukkaalla uudella sisällöllä palvelu voikin nousta uusiin sfääreihin, joten katsastetaanpa mitä ensi kuu tuo tullessaan sarjojen osalta.Kansainvälistä tuotantoa tarjoavat Nollywoodista ponnistava rikosdraama Blood Sisters, ruotsalainen kirjaan perustuva rikosdramedia Clark, korealainen musikaaliadaptaatio The Sound of Magic, espanjalainen scifi-draama Welcome to Eden, chileläinen kirjaan perustuva mysteerisarja 42 Days of Darkness, eteläafrikkalainen sosiaalidraama kauneusimperiumista Savage Beauty, turkkilainen komedia pornotähden uusista tuulista The Life and Movies of Erşan Kuneri ja sveitsiläinen farmaridraama New Heights.Muksuille tulossa on australialainen teinien motocross-hurjapäistä kertova sarja Maverix, pomovauvan uusi sarja The Boss Baby: Back in the Crib, thaimaalainen vedenalaisten ystävysten Sea of Love, jo vuosien takaa tutun My Little Ponyn uusi Make Your Mark -sarja sekä Mighty Little Bheemin uusi I Love Taj Mahal -sarja.Hieman aikuisempaan makuun animaatiota tarjoavat puolestaan animet Ghost in the Shell: SAC_2045 Sustainable War sekä Vampire in the Garden.Englanninkielistä draamaa löytyy mm. Neve Campbellin tähdittämästä lakimiesdraamasta The Lincoln Lawyer ja komediaa Mike Myersin luomasta ja itsensä tähdittämästä sarjasta The Pentaverate.Tulossa on myös kolme dokumenttisarjaa: Meltdown: Three Mile Island, joka kertoo tunnetusta ydinkatastrofista, Adam Conoverin hallintojärjestelmiä purkava The G Word with Adam Conover, sekä söpö luontodokkarisarja Wild Babies.Reality-sarjoihin uutta tarjoaa Love on the Spectrum U.S., jossa rakkautta etsivät spektrillä olevat ihmiset.Koska kyse on Netflixistä, niin tietysti tulossa on myös stand-upia. Uutuudet ovat Rodrigo Sant'Anna: I've Arrived sekä Christina P: Mom Genes.Tässä uudet sarjat vielä julkaisujärjestyksessä ja linkkeineen:Rodrigo Sant'Anna: I've ArrivedWrong Side of the TracksMighty Little Bheem: I Love Taj Mahal