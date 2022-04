Koronavilkun alasajo alkaa - päivitys jo jakelussa, joka lakkauttaa sovelluksen

Nyt, rajoitusten hellittäessä ja rokotuskattavuuden noustessa, ollaan myös Koronavilkun käytöstä luopumassa. Alasajo tehdään tällä kertaa sinänsä varsin fiksusti, eli kohderyhmän laajuus huomioonottaen.Sen sijaan, että kansalaisille yritettäisiin opettaa se, miten mobiilisovelluksia poistetaan puhelimesta, ollaan päädytty erilaiseen toimintatapaan.Koronavilkulle on tullut jo Applen App Storeen jakeluun 28.4.2022 päivitetty versio, joka pohjustaa sovelluksen lakkauttamista. Käytännössä muutokset todennäköisesti tarkoittavat sitä, että Koronavilkku lakkaa päivityksen jälkeen seuraamasta ympärillä olevia Bluetooth-laitteita - ja lopettaa datan lähettämisen:lle. Käytännössä rampauttaen itsensä.Päätös on fiksu siinä mielessä, että arvatenkin sadoilla tuhansilla suomalaisilla sovellus on asennettuna puhelimeen sukulaisen tai tuttavan toimesta - eli sellaisilla ihmisillä, jotka eivät ole kovinkaan sujuvia teknologian kanssa. Näin ollen päivittämällä sovellus "mitään tekemättömään" versioon on fiksu: muutoin vielä vuosienkin päästä olisi joukko kansalaisia, joiden puhelimessa hyrrää edelleen Koronavilkku, yrittäen lähettää tietoja eteenpäin, palvelimille joita ei enää ole.Teknisesti taitavammat tietysti osaavat poistaa sovelluksen itsekin.