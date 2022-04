Selainsota kiihtyy: Microsoft kampittaa Chromea tuomalla VPN:n selaimeen

Googlen Chrome on hallinnut suvereenisti verkkoselainten markkinaa jo yli vuosikymmenen ajan, mutta viime aikoina on alkanut haiskahtamaan siltä, että Chromea ollaan ensimmäistä kertaa vuosiin kampittamassa ja isolla kädellä. Monet pienet selainvalmistajat virittelevät selaimiaan aina vain paremmaksi, mutta myös jättiläinen, Microsoft, on päättänyt olla kisassa tosissaan.





Chromen kompastuskivenä alkaa olemaan se, että yhä useammat kuluttajat ymmärtävät Chromen jakavan auliisti käyttödatansa Googlelle, joka puolestaan taikoo käyttäytymisdatasta itselleen miljardeja mainosmyynnin ja profiloinnin ansiosta. Luonnollinen vastaveto tälle onkin VPN-palveluiden kasvava suosio. Nyt Microsoft on tuomassa Edge-selaimeensa mukaan sisäänrakennetun VPN-palvelun. Palvelu käyttää erittäin suosittua Cloudflaren verkkoinfrastruktuuria ja muistuttaa monella tavalla Cloudflaren omaa VPN-tarjontaa.

Erona tässä on se, että Edgen sisäänrakennettua VPN:ää voi käyttää ilmaiseksi, aina gigatavun kuukausittaiseen siirtorajaan saakka. Monilla VPN-palveluilla ei ole tarjolla lainkaan ilmaista lounasta, joten tarjous on sinänsä varsin mainio.

VPN salaa täysin käyttäjän liikenteen sekä sen, mistä päin ja millaisella tietokoneella käyttäjä verkkopalvleuita käyttää. VPN-palveluita käytetäänkin usein kiertämään erilaisia maarajoituksia - mm. katsomaan Netflixin muiden maiden tarjontaa.

Edgen sisäinen VPN-palvelu on toistaiseksi testivaiheessa ja tarjolla vain Edge Insider -kokeiluohjelman jäsenille. VPN:n käyttö vaatii Microsoftin tunnuksilla selaimeen kirjautumisen.

Cloudflaren VPN ei säilytä lainkaan siirrettyä dataa Cloudflaren palvelimilla ja yhtiö poistaa myös kaikki merkinnät palvelun käytöstä 25 tunnin sisään tapahtuneesta (laki vaatii kyseisen säilytysajan, jotta viranomaiset voivat tehdä tarvittaessa tietopyyntöjä mm. terrorismiepäilyjen takia).