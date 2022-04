Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3 -nappikuulokkeet tarjoavat aiempaa paremman melunvaimennuksen

7 millimetrin kaiutinelementeillä varustetut MOMENTUM True Wireless 3 -kuulokkeet on suunniteltu käytettäväksi jokapäiväiseen käyttöön ja etenkin sellaisille, jotka liikkeellä paljon esimerkiksi työn puolesta.Uudessa mallissa Sennheiser on parantanut etenkin aktiivista melunvaimennusta, joka automaattisesti mukautuu käyttäjän ympäristöön tarkkailemalla ympäristön melua reaaliajassa. Melunvaimennuksen voi ottaa pois päältä tai käyttää ääniä läpi päästävää tilaa, jolloin käyttäjä kuulee esimerkiksi junan kuulutukset.Kuulokkeet toimivat Bluetooth 5.2 -yhteydellä. Ne tukevat AAC-, SBC- ja aptX Adaptive-äänikoodekkeja. Lisäksi Sennheiser on parantanut puheluiden äänenlaatua, sillä kumpikin kuuloke sisältää kolme mikrofonia.IPX4-luokituksen omaavat napit tarjoavat kuunteluaikaa 7 tunnin edestä. Yhdessä latauskotelon kanssa kuuntelua riittää 28 tunniksi. Koteloa ladataan USB-C-liitännän kautta tai langattomasti.Sennheiser julkaisi hiljattain myös kuntoiluharrastajille ja urheilijoille suunnatut SPORT True Wireless -nappikuulokkeet