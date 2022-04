Venäjältä nolo moka: Piti lavastaa rikospaikalle SIM-kortteja, jättivätkin Sims 3 -pelin myyntipakkauksen

Venäjän propagandakoneisto jauhaa täydellä sotavaihteella, mutta rapatessa roiskuu, sanotaan. Venäjä kertoi "paljastaneensa" salaliiton, jonka tarkoituksena oli salamurhata venäläinen TV-tähti, joka on Kremlin suosiossa

ukrainalaisia passeja? kyllä

aseita? kyllä

räjähteitä? kyllä

Sims 3 -peli? kyllä

Classic saboteur checklist:

Explosives ✔️

Guns ✔️

Mein Kampf ✔️

Nazi Flag ✔️

The Sims Expansions ✔️✔️✔️ https://t.co/m1X7aAYRs9 -- Eliot Higgins (@EliotHiggins) April 25, 2022

Mutta "todisteet" tästä salaliitosta ovat niin epätoivoiset, että nettikansa on jo repinyt kaiken riemun irti onnettomasti lavastetusta "salaliitosta".Venäjän TV:n esittelemät poliisin löytämän todisteet vaikuttavat siltä, että Kremlistä on annettu käsky lavastaa tilanne ja toimitettu yksityiskohtainen lista siitä, mitä "rikospaikalta" pitää löytyä.Paikalta löytyy mm. salaliiton paljastavaa kirjoitusta, jonka on allekirjoittanut henkilö nimeltäLisäksi salamurhaa suunnittelevien, nyt siis paljastuneiden rikollisten luolasta on löytynyt muutenkin hyvin selkeeitä todisteita, suoraan listan mukaan:Listalla on mitä ilmeisimmin ollut "SIM x 3", tarkoittaen kolmea kännykän SIM-korttia. Mutta, nopeasti ja kuuliaisesti listaa noudattanut tilanteen kasaan kyhännyt tiimi oli päätellyt toisin ja hankkinut paikan päälle todisteeksi-pelin, alkuperäispakkauksessa.Aina ei mene putkeen, mutta yrityksen puutteesta ei voi ainakaan tätä tapausta moittia.