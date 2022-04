PS5:n HDMI 2.1 VRR -tuki saapuu tämän viikon aikana

Astro's Playroom

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Black Ops Cold War

Deathloop

Destiny 2

Devil May Cry 5 Special Edition

DIRT 5

Godfall

Marvel's Spider-Man Remastered

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Tiny Tina's Wonderlands

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Tribes of Midgard

VRR-ominaisuus toimii televisioissa ja näytöissä, joissa on HDMI 2.1 -liitäntä. Tällaisia televisioita ovat esimerkiksi Sonyn uudet televisiot , joissa on myös muita pelaajille suunnattuja ominaisuuksia. VRR synkronoi television tai näytön virkistystaajuuden vastaamaan PS5-konsolin antamaan ulostuloon.Ominaisuuden ansiosta monissa PS5-peleissä pelaaminen tuntuu sujuvammalta ja grafiikka näyttää terävämmältä. Lisäksi se poistaa kuvan repeilyn pelaamisen aikana.Ominaisuus saapuu päivityksenä PS5-konsolille lähipäivinä. VRR on oletuksena päällä pelien kohdalla, jotka tätä tukevat. Sonyn mukaan vaihtuvan virkistystaajuuden voi halutessaan laittaa päälle peleihin, jotka eivät sitä tue. Tämä saattaa parantaa videon laatua, mutta voi myös aiheuttaa ongelmia.Virallinen VRR-tuki on tulossa PlayStationin blogikirjoituksen mukaan ainakin näihin peleihin seuraavien viikkojen aikana: