MTV Uutiset kertoo , että ainakin Helsingissä sijaitsevista Nordic Hotels & Resorts -ketjun F6- ja Kämp -hotelleista on vuotanut lähes 16 000 asiakkaan henkilötiedot. Hyökkäys on koskenut monia muitakin hotelleja Suomessa, mutta näiden nimiä ei ole mainittu.

Tietomurto tapahtui 10.2.–14.2. välisenä aikana. Nordic Hotels & Resorts sai tietää murrosta 9. huhtikuuta. Vuodon aiheuttanut häiriö on korjattu.



Asiakkaisiin on otettu yhteyttä sähköpostitse. Viesteissä kerrottaan, että asiakkaan nimi, puhelinnumero, osoite, sähköposti ja päivämäärät, jolloin asiakas on yöpynyt hotellissa, on vuotanut tietomurrossa. Henkilötiedot ovat vuotaneet vuodelta 2019 alkaen.