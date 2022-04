Sonyn seuraavat huippuluokan vastamelukuulokkeet saamassa uudenlaisen muotoilun

Vuotokuvien perusteella WH-1000XM5 -kuulokkeet eivät taitu kasaan.

WH-1000XM5- ja WH-1000XM4 -kuulokkeet vierekkäin

Sivusto julkaisi tulevista kuulokkeista sekä kuvia että teknisiä tietoja.Kuvien perusteella WH-1000XM5 -kuulokkeet uudistuvat ulkoisesti. Muotoilu on nyt yksinkertaisempi ja yhtenäisempi, mutta kuvien perusteella kuulokkeet eivät enää taitu kasaan. Vain korvakupit kääntyvät, jonka ansiosta kuulokkeet saa asetettua kuljetuskoteloon.Teknisistä ominaisuuksista ei vielä tiedetä kovinkaan paljoa, mutta akunkeston pitäisi yltää melunvaimennuksen kanssa jopa 40 tuntiin. WH-1000XM4 -mallien vastaava lukema on 30 tuntia eli tältä osin parannusta on luvassa jopa 10 tunnin verran. Kuulokkeet ladataan USB-C-liitännän kautta ja täysi lataus kestää 3,5 tuntia.Äänestä vastaa uusi kuuloke-elementti. Lisäksi kuulokkeissa on kolme mikrofonia, kuulokelitäntä ja Bluetooth 5.2 -yhteys.Hinnasta ei ole tietoa, mutta WH-1000XM4 -kuulokkeet tulivat saataville 380 euron suositushinnalla, joten oletettavasti hintaluokka tulee olemaan vastaava myös uusille malleille.