Arvostelussa Samsung Jet Bot 80+ - vähän hölmö, mutta tosi vahva robotti-imuri - ja yksi parhaista omassa hintaluokassaan

Arvosteluumme saapui Samsungin uuden robotti-imurien sukupolven keskimmäinen tapaus, Samsung Jet Bot 80+, jota myydään myös nimellä Samsung Jet Bot+.

Millainen Samsung Jet Bot 80+ on?

Tekniset tiedot

Sisäinen pölysäiliö 0,3 litraa Clean Station -pölypussin koko 2,5 litraa Mitat 35 cm (pyöreä) x 9,9 cm (korkeus) Paino 3,81 kg Akkukesto 90 minuuttia Latausaika 240 minuuttia Muuta Käytännössä vaatii WiFi -verkon kotiin; no-go -alueet, huonekohtainen siivous; pestävä sisäinen pölysäiliö; itsestääntyhjentävä Hinta noin 500 euroa

Käyttöönotto

SmartThings -sovellus

Matot

Huonekalut ja muut esteet

Melu

Lemmikkitalous

Akkukesto ja latausnopeus

Siivousjälki

Yhteenveto

Vaihtoehdot

Plussat

erittäin hyvä siivousjälki

erinomaisesti toimiva itsestääntyhjennys

loistavat karttatoiminnot

ei jää juurikaan esteisiin kiinni

Miinukset

hitaahko lataus

sovellus vain osittain suomeksi

varaosien saatavuus (ainakin toistaiseksi) isoja robomerkkejä heikompaa

Tähdet

Kyseessä on itsestääntyhjentävällä pölysäiliöllä varustettu robotti-imuri, joka julkaistiin Euroopan markkinoille vuonna 2021. Samsung ehti ennen nykyistä sarjaansa olla vuosien ajan pois roboimurien kisasta - mutta nyt yhtiö on päättänyt tehdä paluun markkinoille ryminällä.Kuten tavallista, pistimme robotin tositoimiin yli kolmen kuukauden ajaksi. Testijakson aikana imuri huolehti kahden eri asunnon lattiapintojen siivouksesta, ainoana lattioiden siivoukseen käytettynä välineenä.Toinen testikohteistamme oli lemmikkitalous, joten testiin saatiin sopivasti mukaan myös arkikokemusta siitä, miten robo selviytyy lemmikkien karvoista ja muista lemmikkien mukanaan tuomista ongelmista.Robotin myyntihinta on Suomessa noin 500 euroa , joten robo asettuu siinä mielessä hankalahkoon hintasegmenttiin: 500 euron haarukassa on tarjolla huipputuotteita myös Samsungia tunnetummilta roboimureita valmistavilta firmoilta.Samsung Jet Bot 80+ toimitetaan itsestääntyhjentäville roboimureille tyypillisessä, varsin valtavassa myyntipakkauksessa.--kuva pakkauksesta--Pakkauksen sisältä paljastuu kiiltävän valkoinen, varsin perinteistä muotoilua edustava robotti-imuri sekä futuristiselta kahvinkeittimeltä näyttävä latausasema. Latausasema kätkee sisälleen mekanismin, jolla varsinainen roboimuri osaa tyhjentää sisäisen pölysäiliönsä lataustelakassa sijaitsevaan isompaan pölysäiliöön.--robo päältä--Robotti itsessään on selkeä ja yksinkertainen: kiekko, jossa on kaksi hipaisupainiketta päällä. Selkeimmin erottuva yksityiskohta ulkonäössä on Samsung Jet Bot 80+:n krominväriseksi jätetty lidar-tutka, joka nousee noin sentin koholle muusta rungosta.--alta--Alta paljastuu Samsungin mielenkiintoinen ratkaisu: harjatelojen tai silikonitelojen sijaan Samsung luottaa yhteen, pehmeään siivoustelaan, joka muistuttaa hieman karkeaa pesusientä. Ja tässä kohti siis mainittakoon, että Jet Botilla ei ole mitään tekemistä robottimoppien kanssa.Robotin sivuharja on kiitettävän iso ja selkeästi ulostyöntyvä, joka lupaa hyvää nurkkien ja seinänvierustojen siivouksen osalta.--clean base--Lataustelakan torni sisältää näppärällä mekanismilla aukeavan säiliön, jonka sisältä löytyy paikka Samsungin omille pölypusseille. Pölypussit ovat pieni pettymys, mutta jostain syystä lähes kaikki valmistajat tuntuvat suosivan nimenomaan pölypusseja itsestääntyhjentävien robottien telakoissa. Tyhjäksi kopsautettava iso säiliö olisi kuitenkin ekologisempi valinta.Samsung Jet Bot 80+ on erittäin selkeästi "connected"-laite, eli käytännössä imurin täysipuolinen käyttö vaatii sen, että kotoa löytyy WiFi sekä älypuhelin. Älypuhelinsovelluksella tapahtuu kaikki robotin säätäminen, ajatusten luonti ja yleinen ohjaaminen.Robotin käyttönotto on sinänsä hyvin selkeää: etsitään sille sopiva paikka, josta imuri pääsee liikkumaan vapaasti kaikissa tilanteissa koko asuntoon. Asetetaan valittuun paikkaan Clean Station -lataustelakka ja laitetaan robotti latautumaan.Tuon jälkeen asennetaan-sovellus ja yhdistetään robotti sovellukseen. Lopulta annetaan robotin tehdä kartoituskierros asunnossa, jonka aikana robotti rakentaa asunnosta pohjapiirustuksen jatkoa ajatellen.Samsungin SmartThings -sovellus on monella tapaa erinomainen paketti, mutta myös omalla tavallaan todella sekava. Sovellusta ei ole tarkoitettu pelkästään robotti-imurin ohjaamiseen, vaan sovellus on Samsungin kaikkien älylaitteiden yhteinen "koti", jonka kautta kaikkia Samsungin laitteita ohjataan.Lähtökohta on sinänsä fiksu, mutta jos roboimuri on ainoa kotoa löytyvä Samsungin älylaite, on sovellus pahasti ylilyövän monipuolinen. Lisäksi iso miinus tipahtaa siitä, että Samsung SmartThings on vain osittain suomennettu - etenkin robotti-imuriin liittyvät toiminnot on jätetty kokonaan suomentamatta, vaikka itse pääsovellus onkin kohtuullisen hyvin suomennettu.Mutta kun kaivautuu sovelluksessa puhtaasti robotti-imurin asetuksien ja toimintojen kimppuun, on se puoli taas suhteellisen selkeästi suunniteltu. Karkeasti voisi sanoa, että jos Roomban sovellus on markkinoiden selkeimpiä ja Xiaomin / Roborockin vaihtoehto markkinoiden sekavin, on Samsung jossain niiden välimaastossa.---kuviaMatot ovat perinteinen roboimureiden ongelmakohta ja Suomessa tilanne vielä korostuu entisestään, kun kulttuurimme suosii mitä monipuolisempia mattoja.Pääsääntöisesti ongelma ei ole niinkään mattojen siistiksi saaminen, vaan se, että robotit onnistuvat myttäämään matot ja jäävät sitten jumiin itse aiheuttamaansa mattokasaan - ja siivous pysähtyy siihen.Samsungilla ongelma on ratkaistu varsin luovasti: Samsung Jet Bot 80 on käsittämättömän vahva. Seki myttää kevyemmät matot siivouksen aikana todella herkästi, mutta robo ei pahemmin mattopinoista välitä, vaan tylysti pyyhkäisee niiden yli. Usein tämä brutaali lähestymistapa toimii hämmästyttävän hyvin: yhteen suuntaan mennessä imuri saattaa mytätä maton kasaksi, mutta paluumatkalla robo tyynen rauhallisesti ottaa hieman muskelia takataskusta ja pyyhkäisee mattovuoren yli - ja saattaa monesti mennessään suoristaa matot takaisin lattialle.--video tai kuva matosta--Itse asiassa koko testin aikana Samsung Jet Bot 80 ei jäänyt kertaakaan jumiin mattoihin, joka on äärimmäisen harvinainen suoritus. Mattoja kyllä löytyi toisinaan mitä kummallisimmista paikoista ja mitä erikoisimpina pinoina, mutta jumiin robo ei niihin jäänyt.Mutta hämmentävää kyllä, matot olivat myös siistejä: vaikka Samsungissa on vain erikoinen yhden pehmeän siivoustelan ratkaisu, robotin imurointivoima onnistui pitämään matot siistinä koko testijaksomme ajan. Etenkin säännöllisesti, noin kolme kertaa viikossa käytettynä Samsung piti myös lemmikkitaloudessa matot todella siistissä kunnoss.aKuten jo aiemmin mainittua, Samsungin insinöörit ovat päättäneet luottaa imurin suunnittelussa raakaan voimaan. Joka on todella, todella hämmentävän hyvin toimiva ratkaisu.Useimpien esteiden ja huonekalujen osalta Samsung osaa väistellä esteet kiltisti. Lisäksi pitkähkö sivuharja mahdollistaa myös pöydänjalkojen ja muiden esteiden ympäriltä varsin tarkan siivoustuloksen.Mutta Samsung Jet Bot 80 loisti erityisesti esteissä, jotka monien muiden imureiden kanssa ovat toivottomia. Lattianmyötäisesti meneviä tuolinjalkoja hara robotti osaa väistellä, kuten ei myöskään Samsung. Mutta siinä missä kilpakumppanit jäävät järkiään jumiin näihin vaikeisiin esteisiin, Samsung ottaa vitamiinipillerin jostain akkukennoston syövereistä ja pyyhkäisee esteistä yli.Aivan kaikesta Samsung Jet Bot 80 ei sentään selviä, mutta mm. robottien kannalta kaikkein vaikeimmiksi todetut esteetkin se selvitti noin 9 kertaa kymmenestä, joka on todella kunnioitettava saavutus robotille, josta puuttuu tekoälyyn pohjautuva esteiden väistely.Esteiden väistelyn puute kuitenkin näkyy tietyissä esteissä: johdot ovat Samsungille (ja kaikille muillekin "perus"-roboteille) myrkkyä ja pääsääntöisesti testijakson aikana havaitut jumittamiset olivat johtuneet juurikin lattialle unohtuneista virtajohdoista.Samsungin siivouksen aikana tuottama ääni ei poikennut mitenkään merkittävästi muista tehokkaista robotti-imureista. Käytännössä siis melutaso oli "ärsyttävä, mutta siedettävä". Suosittelemme kuitenkin aina, että roboimurit ajastetaan toimimaan silloin, kun asunto on tyhjä, sillä tunnin, parikin kestävä jatkuva ärsyttävähkö imuroinnin ääni ei millään muotoa miellyttävää ole.--video imurin tyhjennyksestä--Mutta naapureiden häiriöksi Samsung ei ole - paitsi itsestääntyhjennyksen ajaksi. Kuten monissa muissakin itsestääntyhjentävissä robotti-imureissa, se hetki on varsin korviahuumaava, kun robotti palaa takaisin latausasemaansa tyhjentämään sisäisen pölysäiliönsä. Onneksi meteliä kestää vain pienen tovin.Puolet testijaksostamme Samsung Jet Bot 80 vietti lemmikkitaloudessa, jossa on sekä angorakarvainen kissa että kissan ympäri asuntoa levittämää kissanhiekkaa. Yhdistelmä on monelle robotille kova paikka, sillä ohuen karvan irrottaminen matoista on vaativa urakka ja kissanhiekan kanssa moni roboimuri on todella pahasti pulassa.Mutta pitkän testijakson jälkeen Samsung sai lemmikkitalouden näkökulmasta täydet pisteet: säännöllisesti käytettynä robo sai pidettyä matot karvattomina koko testijaksomme ajan. Lisäksi erityiskiitosta imuri sai fiksusti toimivasta sivuharjan ja imurin yhteispelistä, jonka ansiosta Samsung sai todella hyvällä tarkkuudella siivottua kaiken kissanhiekan lattioilta pois.Luonnollisesti myös itsestääntyhjennys on lähes pakollinen ominaisuus lemmikkitalouksiin. Usean kuukauden testijaksomme aikana lataustelakan pölypussia ei tarvinnut vaihtaa kertaakaan - perinteistä imurin pölysäiliötä olisi pitänyt lemmikkikohteessa tyhjentää vähintään kerran viikossa.Samsungin akkukesto on parempaa keskiluokkaa ja riittää - hieman asetuksista ja kodista riippuen - komeasti noin 100m2 asunnon siivoukseen yhdellä nykäisyllä. Lisäksi imuri tukee ns.-toimintoa eli se osaa jatkaa siivoustaan siitä, mihin se jäi, jos akkua piti ladata kesken siivouksen.Ainoastaan imurin lähes 4 tuntia kestävä akun täyteen lataaminen on selkeä heikko lenkki. Käytännössä 8 tunnin työpäivän aikana imuri ehtii siivota yhden välilatauksen kanssa noin 200m2 asunnon täysin puhtaaksi. Sen pidemmälle imurin rahkeet eivät kuitenkaan riitä, kun latauksessa menee sen verran pitkä aika.Siivousjälki oli kauttaaltaan erittäin hyvää. Kovat lattiapinnat Jet Bot siivosi erittäin hyvällä, jopa loistavalla tarkkuudella ja lopputuloksen suhteen ei ollut moitteen sijaa.Myös useiden roboimureiden kompastuskivi ei nurkat ja lattian reunukset Jet Bot otti todella tarkasti: ulottuva ja hyvin suunniteltu sivuharja osoittautui tässä selkeäksi valtiksi. Ja tässä onkin mielenkiintoinen ja merkittävä ero Jet Botin kalliimpaan sisarmalliin, Jet Bot 90 AI+:aan, joka testissämme sai haukut juurikin nurkkien ja reunojen siivouksesta Mattojen osalta tulos oli ehdottomasti parempaa keskiluokkaa siinäkin. Ainoastaan mattoihin uponneet langat ja karvat tuntuivat toisinaan tuottavan hieman vaikeuksia robotin pehmeille siivousteloille. Tässä suhteessa silikoniset telat, joita mm. Roomba käyttää, osoittautuivat aavistuksen verran paremmaksi ratkaisuksi kuin Samsungin valinta.Mutta siivoustulos oli 3kk testijaksomme aikana järkiään erittäin hyvällä tasolla, joten tässä suhteessa Samsung todellakin tarjoaa rahoille hyvää vastinetta.Samsung Jet Bot 80+ osoittautui testijaksomme aikana oikein miellyttäväksi tuttavuudeksi. Se ei ehkä ole aivan välkyin kaveri mitä markkinoilta löytyy, mutta kaikessa muussa se todisti olevansa erittäin pätevä työjuhta.Samsungin ratkaisu hoitaa esteisiin jumittamiset raa'alla voimalla oli hilpeyttä aiheuttava puoli imurissa - mutta samalla myös kekseliäs valinta yhtiöltä. Tuntui kuin robon sisään olisi isketty traktorin moottori, sen verran tehokkaasti robo osasi pyristellä kaikista ongelmakohdista irti.Siivousjälki oli kauttaaltaan erittäin hyvää. Ainoastaan mattojen suhteen markkinoilla on tarjolla parempiakin ratkaisuja, mutta Samsung ei todellakaan ollut huono niidenkään osalta - ei missään nimessä.Samsung Jet Bot 80+ on mielestäni ehdottomasti yksi parhaista imureista omassa luokassaan: jos hakusessa on mainio itsestääntyhjentävä roboimuri, mutta et halua investoida tuhatta euroa tekoälyllä toimivaan esteiden väistelyyn, Samsung on ehdottomasti erinomainen valinta.Noin 500 euron hintalapulla Samsung asettuu kovasti kilpailtuun hintakategoriaan. Mutta lopulta noin 500 euron hintahaarukassa ei kovin montaa itsestääntyhjentävää roboimuria ole tarjolla, joten jos itsestääntyhjennys on yksi valintakriteereistä, rajautuvat vaihtoehdot kummasti pienemmäksi. Ongelmalliseksi tilanteen tekee se, että roboimureissa tarjoukset ja alennusmyynnit heittelevät hintoja usein varsin voimakkaasti suuntaan, jos toiseenkin.Jos Samsungille etsii nimenomaan itsestääntyhjentävää vaihtoehtoa suurin piirtein samasta hintaluokasta, esiin nousevat arvostelussamme loistavasti pärjännyt Roomba i7+ , jota myydään noin 600 - 700 eurolla sekä noin 500 euroa maksava Roomba i3+ . Näistä kolmesta Jet Bot ja i7+ ovat selkeästi enemmän toimintoja tarjoavia, joten monipuolisempaa toiminnallisuutta kaipaavalle i3 karsiutuu kisasta pois - vaikka erinomainen imuri sekin on.Roomba i7+ ja Samsungin välillä hintaeron ansiosta vaaka kallistuu helposti Samsungin puoleen, vaikka Roomba tässä kisassa on aavistuksen verran parempi imurina.4,5/5Tähtien osalta Samsung jää aivan täydellisestä suorituksesta juuri parahultaisesti, myös omassa hintaluokassaan. Se on erinomainen robotti-imuri, mutta tässä hintaluokassa on myös aavistuksen verran paremmin matot imuroivia laitteita tarjolla. Lisäksi sovelluksen puutteellinen suomennos ja yleinen sekavuus laskee karvan verran arvosanaa.Loistava ostos joka tapauksessa.