S-Pankin ja Ålandsbankenin palveluissa häiriöitä

Sekä S-Pankki että Ålandsbanken kärsivät tällä hetkellä häiriöistä, joiden myötä pankin palvelut eivät toimi.

S-Pankin verkkopankkiin ja S-mobiiliin kirjautumisessa on havaittu häiriöitä ja kirjautuminen ei välttämättä onnistu. Selvitämme häiriön syytä parhaillaan. Pahoittelemme tilannetta ja kiitämme kärsivällisyydestä! -- S-Pankki (@S_Pankki) April 22, 2022

Ålandsbankenin järjestelmässä on tekninen ongelma

S-Pankki ilmoittaa sosiaalisessa mediassa ja pankin nettisivuilla, että S-Pankin verkkopankkiin ja S-mobiiliin kirjautumisessa on havaittu häiriöitä ja kirjautuminen ei välttämättä onnistu.S-Pankin häiriö alkoi kello yhdeksän aamulla. Vikaa selvitellään.Ålandsbanken ilmoittaa pankin nettisivuilla häiriöistä."Meillä on tällä hetkellä teknisiä häiriöitä useissa palveluissamme. Vika on tunnistettu ja sitä korjataan parhaillaan, mutta se vie aikaa", Ålandsbanken ilmoittaa.Ongelman myötä esimerkiksi verkkopankkiin ei voi kirjautua.