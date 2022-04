PlayStation 5:n ohjaimen saa nyt päivitettyä Windows-koneella

Sony on tuonut Windows-käyttöjärjestelmälle uuden ohjelman, jonka avulla PlayStation 5 -konsolin DualSense-ohjaimen saa päivitettyä ilman PlayStation 5 -konsolia.

Uusi ohjelma toimii sekä Windows 10- että Windows 11 -koneilla.Ohjaimen päivittäminen Windows-koneella on yksinkertaista. Laiteohjelmiston päivitystyökalu ladataan ja asennetaan koneelle, DualSense-ohjain yhdistetään kaapelilla koneeseen ja painetaan ohjelmassa näkyvää Päivitä nyt -painiketta, mikäli päivitys on saatavilla.Ohjelman saa ladattua täältä Lue myös: Sony yhdistää PS Plus- ja PS Now -tilaukset - kolme vaihtoehtoa, sisältää jopa 740 peliä