Netflixille murskaava, historian huonoin tulos, mainosrahoitteinen malli jo lähes varma

Erityisesti Yhdysvalloissa kilpailu on tiukkaa ja suurinosa Netflixin kilpailijoista tarjoaa mainosrahoitteisia vaihtoehtoja mainoksettoman tai täysin maksullisen vaihtoehdon lisäksi, eikä Netflixillä ole arvioiden perusteella enää varaa olla vastarannan kiiski. Kurssi laski kuin lehmän häntä, peräti yli kolmanneksen, heti tuloksen julkistuksen jälkeen. Johdossa varmasti jotain tällaista odotettiinkin, ja uusia tuulia kerrottiin haettavan mm. kauan odotetusta mainosrahotteisesta palvelumallista.Edullisempi, mutta mainoksilla varustettu, Netflix-tilaus vaikuttaa jo varmalta, vaikka toimistusjohtaja Reed Hastingsin mukaan se on vasta harkinnassa, joskin erittäin avoimia mahdollisuudelle.Hastings muistutti, että hän on edelleen yksinkertaisen maksullisen palvelumallin puolella, mutta vielä sitä enemmän hän arvostaa kuluttajien mahdollisuutta valita.Raportista paljastui muun muassa, että kyseessä oli ensimmäinen neljännes, jolloin Netflix menetti käyttäjiä. Netflix syytti tästä niin Venäjän sotatoimien aiheuttamaa inflaatiota kuin tunnusten jakamistakin , mutta tärkeimpänä tekijänä ovat varmasti kasvanut kilpailu ja palvelun alati noussut hinta suhteessa sisällön laatuun.200 000 käyttäjää jätti palvelun ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja Netflix odottaa trendin jatkuvan. Yhtiön arvioiden mukaan ensi neljänneksellä lähtevien määrä tosin kasvaa 2 miljoonaan.Erityisesti Yhdysvalloissa kilpailu on tiukkaa ja suurinosa Netflixin kilpailijoista tarjoaa mainosrahoitteisia vaihtoehtoja mainoksettoman tai täysin maksullisen vaihtoehdon lisäksi, eikä Netflixillä ole arvioiden perusteella enää varaa olla vastarannan kiiski.