Minecraftistä tehdään elokuvaa ja pääosaan tulossa lihaskimppu Jason Momoa

Yksi maailman kaikkien aikojen suosituimmista peleistä luotiin Markus "Notch" Perssonin toimesta reilut kymmenen vuotta sitten. Muutaman vuoden soolourakan jälkeen ja Mohjang-pelistudion jatkokehittämästä pelistä kasvoi megasuosittu ja ostajakin löytyi.

Mohjang ja sen mukana Minecraft siirtyivät Microsoftin omistukseen vuonna 2014 kahden ja puolen miljardin dollarin kaupassa.Minecraft on jatkanut kasvuaan ja vahvan brändin ansiosta kiinnostus heräsi myös elokuvastudioissa. Uudet tiedot kertovatkin, että palikkapelin elokuvaversio alkaa olla lähempänä toteutustaan. Hollywood Reporterin mukaan projektiin on nyt liitetty Game of Thronesin myötä uusiin sfääreihin noussut lihaskimppu Jason Momoa.Alunperin elokuvan oli määrä saapua teattereihin jo viime kuussa, mutta tuotanto-ongelmat pandemian aikana viivästyttivät julkaisua. Nyt Warnerilla alkaa tosin olla kiire, sillä sopimus raukeaa 2023.Hollywood Reporterin mukaan elokuvan ohjaa Napoleon Dynamiten Jared Hess ja tuottajissa on mm. Dunen tuottajat Mary Parent ja Roy Lee.Tässä vaiheessa ei ole juurikaan tietoa millä tavoin elokuvan käsittelee Minecraft-peliä ja miten Jason Momoa siihen sopii, mutta tarinassa pelistä tutusti Ender Dragon on saapunut aiheuttamaan kauhua ja kaaosta Overworldin ylle, ja pelastushommiin lähtee nuoren tytön johtama joukko seikkailijoita.