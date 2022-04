Räjähdysten ja kissanpentujen ystäville herkkua: Räjähtävät kissanpennut saapuvat Netflixiin

Nettinatiivien brändien nykyaikaisessa yhteistyömaailmassa ollaan jälleen saavutettu uusi pieni virstanpylväs. Räjähtävät kissanpennut saapuvat suoratoistojätin valikoimaan omana sarjanaan.

Yksi nettimaailman suosituimmista sarjakuvapiirtäjistä on eittämättä amerikkalainen, jonka polveilevat sarjakuvat ovat naurattaneet ja ihastuttaneet lukijoita verkossa jo vuodesta 2009 lähtien.Mies sarjakuvien takana,, on myös luonut sarjakuvillaan varsin mukavan pienen huumori-imperiumin. Kenties tunnetuin Oatmealin kynästä syntynyt luomus on-korttipeli, joka on valloittanut kierosta huumorista, räjähdyksistä ja kissanpennuista pitävien sydämet ympäri maailmaa.Nyt tuosta omituistakin omituisemmasta korttipelistä on syntymässä täysin oma TV-sarjaExploding Kittens animaatiosarja on jo tuotannossa ja valmista pitäisi tulla vuoden 2023 aikana. Sarjan ääninäyttelijöiden valikoima on kovaa A-luokkaa, sillä näyttelijöinä sarjassa ovat mm.sekäLisäksi sarjan kylkeen luodaan myös mobiilipeli, joka täydentää Netflixin kasvavaa kännykkäpelien valikoimaa. Netflixin pelit ovat ilmaisia kaikille Netflixin tilaajille.Jos alkuperäinen Exploding Kittens -korttipeli ei ole vielä tuttu, alla pieni kertaus pelin säännöistä: