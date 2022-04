TV-sarjojen upeat tunnusmusiikit kuolevat? Netflix ja katsojat ovat syyllisiä

Historiasta löytyy ikonisia ja mieleenpainuvia TV-sarjojen tunnusmusiikeita, jotka jäävät korvamadoiksi usein vuosikymmenten ajaksi. Mutta niiden aika saattaa olla lopuillaan.

, ... Etenkin vanhemmalle sukupolvelle nuo kaikki ovat ikimuistoisia tunnuksia, joista ei tarvitse kuulla kuin alkutahdit ja silmien eteen aukeaa usein jo koko sarjan alkuintro.Mutta vastaavia kaikkien tietämiä tunnusmusiikkeja ei välttämättä enää tulevaisuudessa synny, sillä suoratoisto on tuhoamassa tuon perinteen.Tärkein syy on tietystikeksintö lisätä sarjojen alkuun pikapainike, jolla pystyy ohittamaan sarjan alkutekstit ja hyppäämään suoraan asiaan. Netflixin mukaan se seurasi katsojien käyttäytymistä ja havaitsi että noin 15% käyttäjistä kelasi sarjoista ensimmäiset minuutit ohi - ja tämän havainnon pohjalta yhtiössä keksittiin "Ohita intro" -painike.Nappi on niin helppokäyttöinen, että se on osaltaan vauhdittanut trendiä, jossa sarjojen alkutekstejä ei juurikaan enää katsota. Itse asiassa, yhtiön mukaan "Ohita intro"-nappia painetaan - pelkästään Netflixissä - päivittäin jopa 136 miljoonaa kertaa. Ja muissakin suoratoistopalveluissa vastaava ominaisuus on yleistynyt, joten todellinen luku katsojista, jotka hyppäävät alkutekstien ohi, on todennäköisesti reilusti tätäkin suurempi.Säveltäjät eivät luonnollisestikaan ole samaa mieltä kuluttajien kanssa. Guardianin haastattelema säveltäjäon sitä mieltä, että katsojat menettävät jotain oleellista sarjasta, kun päättävät hypätä alkutekstien ohi. Arnoldin mielestä alkutekstit ja niihin yhdistyvä musiikki luovat tunnelman, johon sarja hyppää heti alkutekstien häivyttyä.Miehen omalta CV:ltä löytyy mm. viiden-elokuvan sävellykset sekä TV-sarjoista mm.jaHän käyttää esimerkkinä-sarjaa, jonka tunnusmusiikki ja intron maisemakuva asettavat katsojat oikeaan mielentilaan ja sijoittavat tapahtumat oikeaan paikkaan ja kontekstiin pelkällä musiikin ja intron visuaalisen puolen yhdistelmällä.Mutta maailma on kenties muuttunut pysyvästi - ja kuluttaja on kaukosäätimensä kanssa kuningas.Alla vielä mainittu Sopranosin intro: