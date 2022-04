Elon Musk aikoo ostaa Twitterin kokonaan itselleen, tarjous 38 miljardia

Kyseessä on ns. vihamielinen ostotarjous, eli Musk ei ole neuvotellut asiasta Twitterin kanssa suoraan, vaan on tehnyt tarjouksen julkisesti koko yhtiön osakekannasta. Musk on valmis maksamaan yhtiöstä 41,4 miljardia dollaria eli noin 38 miljardia euroa.Musk osti jo huhtikuun alussa itselleen 9 prosentin osuuden yhtiöstä, mutta nyt mies haluaa ostaa loputkin yhtiöstä itselleen. Musk haluaa vetää Twitterin pois pörssistä ja tehdä siitä yksityisen, listaamattoman yrityksen.Elon Musk on itse ollut jo vuosien ajan Twitterin aktiivinen käyttäjä ja hänen henkilökohtaisella Twitter-tilillään on yli 80 miljoonaa seuraajaa.Muskin tarjous on varsin avokätinen, sillä tarjous on 38 prosenttia suurempi kuin mitä Twitterin markkina-arvo oli ennen Muskin huhtikuun alussa tekemää alkuperäistä sijoitusta. Tilanteesta uutisoi mm. Reuters . Hänelle tarjottiin alkuperäisen 9 prosentin kaupan jälkeen paikkaa yhtiön hallituksesta, josta Musk kieltäytyi. Hallituspaikka olisi estänyt nyt pöytään tuodun ostotarjouksen tekemisen.