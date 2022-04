TCL julkaisi Sweeva 3000M ja 3500M moppaavat robotti-imurit

Sweeva 3500M

Uusissa malleissa on moppitoiminto ja neljä imutasoa, joiden teho on enintään 2700 pascalia. Imurin luvataan selviävän jopa 20 mm korkeista esteistä.Auto Carpet Boost -toiminto aktivoituu ja optimoi puhdistustehon automaattisesti, kun kone siirtyy kovalta lattialta pehmeälle matolle. Uudistetun märkämoppausjärjestelmän ansiosta vesi imeytyy moppiin 300 ml:n vesisäiliöstä puhdistaen lattian tasaisesti. Veden virtausta voi myös ohjata ja säätää TCL Home -sovelluksen kautta.Roboissa on myös UV-C-valo, joka steriloi lattian. Pölysäiliön ilman ulostuloaukossa on tehokas ja pestävä HEPA-suodatin, joka suodattaa lemmikkieläinten hilseen, siitepölyn ja yli 0,3 mikronin kokoiset haitalliset mikrobit ja auttaa pitämään ilman puhtaana ja raikkaana.Kuten Sweeva 6500, myös 3500M tyhjentää itse itsensä menemällä latausasemalle ja tyhjentäen säiliöön kerätyn pölyn ja lian automaattisesti jokaisen siivouskerran jälkeen. Latausasemaan mahtuu neljä litraa pölyä verrattuna robotti-imurin 500 ml:n pölysäiliöön.3000M ei puolestaan latausasemaa sisällä.Sweeva 3000M ja 3500M siivoavat noin 180 minuuttia yhdellä latauksella ja ne sopivat jopa 200 neliömetrin alueille. Sweeva 6000- ja Sweeva 6500-mallit kykenevät siivoamaan hieman suuremman alueen, mutta eivät sisällä moppausta.Hintaa ei vielä kerrottu, mutta mallit tulevat saataville kesän jälkeen. Sweeva 6000 ja Sweeva 6500 imureiden suositushinnat ovat 499 euroa ja 599 euroa.Lue täältä AfterDawnin arvostelut robotti-imureista