TCL esitteli uudet C-sarjan televisiot - Mini LED -kärkimallissa 144 hertsin virkistystaajuus

C83

C-mallisto koostuu C93-, C83-, C73- ja C63 -televisioista. Näistä kaksi ensimmäistä käyttävät Mini LED -taustavalaistusta.C93 (tai C935) on joukon huippumalli. Siinä käytetään Mini LED -taustavaloteknologiaa. Mini LED -taustavaloteknologissa käytetään pienempiä taustaledejä. Pienemmillä ledeillä saavutetaan tarkempi värintoisto, korkeampi kirkkaus ja suurempi himmennysalueiden määrä.C93:n kokovaihtoehdot ovat 75" ja 65". Kummassakin on yli 1000 paikallista himmennysaluetta.C93 on varustettu 4K-tarkkuudella ja jopa 144 hertsin virkistystaajuudella. Liitännät hoituvat HDMI 2.1:n avulla. Televisio tukee myös VRR-tekniikkaa (Variable Refresh Rate, muuttuva virkistystaajuus) ja ALLM-ominaisuutta (Auto Low Latency Mode).Kuvan osalta tuetaan uusimpia HDR-formaatteja (HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision, Dolby Vision IQ).Huippumallissa on 2.1.2 ONKYO-äänijärjestelmä, jossa on integroidut eteenpäin suunnatut ONKYO-stereokaiuttimet, oma bassokaiutin ja kaksi ylöspäin suunnattua kaiutinta Dolby Atmos -kokemuksen maksimoimiseksi.Myös C83-televisiossa käytetään Mini LED-teknologiaa, mutta himmennysalueiden määrä on pienempi kuin C93-televisioissa. C83 toimii myös 144 hertsin virkistystaajuudella ja 4K-resoluutiolla. TCL C83 -sarjassa on 2.1 ONKYO-äänijärjestelmä eli siitä puuttuu ylöspäin suunnatut kaiuttimet.C83:n kokovaihtoehdot ovat 75", 65" ja 55".Näiden alapuolelle sijoittuvat C73 ja C63 . Näissä ei käytetä Mini LED -taustavalaistusta.C73 toimii myös 144 hertsin virkistystaajuudella ja tukee VRR- ja ALLM-ominaisuuksia. C63:n kohdalla on tyydytty 60 hertsin virkistystaajuuteen.C73-television saa jopa 98-tuumaisena. Muut kokovaihtoehdot ovat 85", 50" ja 43". C63:n vaihtoehdot ovat 75", 65", 55", 50" ja 43".Kaikissa uuden C-sarjan malleissa on Google TV. Lisäksi TCL:n valikoimiin kuuluvat P-sarjan 4K HDR -televisiot, joissa on Google TV: TCL P73 - ja P63-sarja.TCL:n uudet C93-, C83-, C73- ja C63-sarjan televisiot tulevat myyntiin valituille jälleenmyyjille huhtikuusta alkaen. P73- ja P63-sarjat lanseerataan myös huhti- ja toukokuussa valittujen jälleenmyyjien kautta.