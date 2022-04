S-ryhmän ABC-latausverkosto laajenee - vuoden 2022 aikana yli sata uutta sähköautojen latausasemaa

"Verkostomme tulee olemaan tämän vuoden lopussa kolminkertainen verrattuna vuoden 2021 lopun tilanteeseen. Näin ollen ABC-latausasemia tulee olemaan vuoden lopussa arviolta jo yli 150 ja niissä yli 1000 latauspistettä", kertoo ABC-latauksesta vastaava Olli Tervonen SOK:lta.

"Ensimmäinen ABC-latausasema avattiin huhtikuun 2021 lopussa. Olemme jo vajaassa vuodessa rakentaneet yli 200 teho- ja suurteholatauspistettä. Tulemme kuluvan vuoden aikana lisäämään näiden latauspisteiden määrää merkittävästi eri puolilla Suomea", Tervonen iloitsee.

Parhaillaan ABC-latausasemia on rakenteilla yli 40 kappaletta. Lisäksi suunnitteilla on yli 70 asemaa, jotka avataan eri puolille Suomea kuluvan vuoden aikana. Uusia ABC-latausasemia avataan Prisma-, S-market-, Sale- ja Alepa-myymälöiden, ABC-asemien ja Sokos Hotellien yhteyteen.Jokaisella ABC-latausasemalla on useampi latauspiste, joilla vastataan kasvavaan ladattavien autojen määrään. Autoalan ennusteen mukaan vuonna 2030 Suomen teillä liikkuu jo noin 740 000 ladattavaa henkilöautoa. Tällä hetkellä niitä on hieman yli 100 000 kappaletta.ABC-latauksen asiakkaat toivovat latausasemille erityisesti teho- ja suurteholatureita. Tervosen mukaan näitä tullaan rakentamaan merkittävästi eri puolilla Suomea. Ensimmäiset ABC-latauspisteet avattiin vuoden 2021 keväällä . S-ryhmän tavoitteena on, että ABC-latausasemia on noin 1000 kappaletta vuoden 2025 alussa.S-ryhmän latausasemaverkosto kilpailee K-Latauksen kanssa, joka sai täyteen yli 100 aseman määrän helmikuun aikana