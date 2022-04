Alepa aloittaa ruoan toimitukset roboteilla Espoossa

Lähikauppaketju Alepa kertoo aloittavansa tiistaina 12.4. ruoan toimitukset pienillä roboteilla Espoossa. Alepa on ensimmäinen toimija Suomessa, joka ottaa käyttöön ruoan robottitoimitukset.

"Pystymme robottien avulla tarjoamaan asiakkaillemme uuden kätevän, ympäristöystävällisen, kontaktittoman ja edullisen toimitustavan verkkokaupan tilauksiin. Maailmalla nämä robotit ovat toimittaneet jo miljoonia tilauksia ja uskon niiden saavan suosiota myös Suomessa. Odotamme mielenkiinnolla, millaista palautetta robotit saavat asiakkailtamme", HOK-Elannon verkkokaupan kehitysjohtaja Jukka Ranua sanoo.

Ensimmäisenä kuljetukset aloitetaan Otaniemen Alepassa. Jo heti seuraavalla viikolla kuljetusrobottien toimituspiiri laajenee kattamaan viiden muun Espoossa sijaitsevan Alepan lähialueet. Alepa Mankkaa, Alepa Jousenpuisto, Alepa Otaniemi, Alepa Laajalahti, Alepa Leppävaara ja Alepa Matinkylä tuovat robottitoimitukset yhteensä 8000 espoolaisen kotitalouden saataville.Toimituksissa käytetään robottivalmistajarobotteja. Virolaislähtöisen valmistajan robotit ovat tunnettuja etenkin Virossa, jossa niitä on käytetty jo hyvän aikaa.Ensivaiheessa Alepa ottaa käyttöön 60 robottia. Yksi robotti painaa noin 35 kiloa ja voi kuljettaa kerralla 2-3 ruokakassillista. Robotti kulkee jalankulkijoille tarkoitettuja väyliä pitkin tekoälyä ja 12 kameraa hyödyntäen. Robotti kulkee noin 6 kilometrin tuntivauhtia.Robotit osaavat navigoida jopa pimeässä ja niiden pitäisi selvitä jopa lumesta, mutta Virossa ne aiheuttivat liikenneruuhkan jäätyään jumiin lumeen Tilaukset tehdään Starshipin mobiilisovelluksen kautta. Alepan henkilökunta pakkaa tilatut ostokset ja lastaa ne robotin kyytiin. Robotin saavuttua määränpäähän asiakas saa puhelimeensa ilmoituksen, joka kerrotaan tilauksen saapumisesta. Sovelluksen avulla voi myös seurata lähetyksen matkaa reaaliaikaisesti. Robotin päällä oleva kansi aukeaa tilaussovelluksen avulla.Alepassa erilaisia ruoan toimitusmuotoja ja toimintoja on tutkittu ja testattu aktiivisesti. Ketjulla on esimerkiksi klubijäsenyys ja tilauksia voi tehdä myös Wingin dronekuljetuspalvelulla, joka juuri aloitti Euroopan ensimmäinen kaupasta-ovelle -mallilla toimivan palvelun Vuosaaressa