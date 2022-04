OtavaMedia lakkauttaa ikonisen MuroBBS -keskustelualueen tällä viikolla

Moni on kysynyt kommenttia tai mielipidettä MuroBBS-keskustelufoorumin sulkemiseen. Tärkeämpää on nyt, miten 20 vuoden ajalta kertynyt keskustelu saadaan arkistoitua. MuroBBS on merkittävä osa suomalaista internet-kulttuuria. Nykyinen omistaja on 1/5https://t.co/dQUWQcWL8y -- Sampsa Kurri (@sampsa_kurri) April 11, 2022

Miksi valtaosa foorumeista kuihtui pois?

Sosiaalinen media

Googlen päivitys 2010-luvulla

Googlen toinen päivitys

Selviytyjät

Keskustelualueiden lopettamisesta tiedotettiin lyhyesti tänään ja lappu luukulle ilmestyy jo torstaina, 14.4.2022. Tuon päivämäärän jälkeen keskustelualueet lakkaavat olemasta. Keskustelualueiden sisäkltöjä aiotaan säilyttää vielä 3 kuukauden ajan lopttamisen jälkeen mahdollisten viranomaistiedustelujen vuoksi. Kolmen kuukauden ylimenoajan jälkeen kaikki viestit ja käyttäjätiedot tuhotaan.Muropaketti on alunperinvuoden 1999 helmikuussa perustama palvelu. Kurri myi sivustonsavuonna 2000 - aikana, jolloin operaattorit vielä panostivat sisältöliiketoimintaan. Sittemmin omistajuus siirtyi yrityskauppojen myötä nykyiselle omistajalleen,Muropaketin keskustelualueet ovat historiansa yhteenlasketuissa viestimäärissä suurimmat suomalaiset teknologiaan keskittyneet keskustelualueet. Keskustelualueiden vakikäyttäjien ydinryhmä siirtyi kuitenkin isolta osaltaan Kurrin myöhemmin perustamankeskustelualueille.Mutta foorumeiden sulkemisen vuoksi ollaan menettämässä valtava määrä suomalaista IT-historiaa - ja tietoutta. Keskustelualueiden viestejä toki löytyy mm., mutta sivuston alkuperäinen perustaja Kurri on myös pyytänyt OtavaMedialta mahdollisuutta pelastaa keskustelualueiden sisältö, eräänlaiseksi museoksi.Olemme AfterDawnin näkökulmasta olleet varsin hyvällä aitiopaikalla keskustelualueiden historiaa seuraamassa. Suomenkielisen AfterDawnin keskustelualueiden lisäksi omistamme myös englanninkielisen AfterDawnin keskustelualueet . Kumpikin foorumi keräsi huippuvuosinaan satoja tuhansia viestejä - englanninkielinen jopa miljoonia vuodessa.Moni asiaa omaa nenäänsä pitkin katsova saattaa osoittaa sormella vaikkapa moderointiin tai teknisiin toiminnallisuuksiin, mutta kahden valtavan foorumin historiaa katsottuna näkökulma on laajempi. Syitä on neljä.Iso tekijä on sosiaalisen median nousu. Keskustelut ovat siirtyneet erilaisiin Facebook-ryhmiin, joissa on usein hyvinkin aktiivinen yhteisö. Esimerkkinä vaikkapa yli 20'000 jäsenen PC-raudan keskustelu -ryhmä.Valitettavasti Facebookin ryhmissä on yksi suuri miinus - niin valtava, että tulevaisuuden historioitsijat tulevat varmasti näkemään sen kauheuden kaikessa karmeudessaan.Facebookin ryhmissä tapahtuva keskustelu on suljettujen ovien takana, Facebookin palvelimella. Facebookin sisältöä on lähes mahdotonta löytää hakukoneilla, sitä ei arkistoida vaikkapa- ja Facebookin sisäinen haku on käsittämättömän huono.Käytännössä tärkeät ja hyödylliset viestiketjutkin katoavat Facebookin ryhmissä arkistoon, josta niitä ei käytännössä enää löydetä.Mutta Facebook on ehdottomasti yksi tärkeimmistä syistä foorumeiden suosion romahdukselle.Seikka, mitä keskustelualueitakäyttävät ihmiset eivät koskaan ymmärrä, on se, että keskustelualueille täytyy saada jatkuvasti myös uutta verta. Muutoin ne kuolevat.Ja tärkein - usein jopa ainoa - tapa saada uutta verta keskustelualueille on se, että iohmiset törmäävät kyseisen foorumin sisältöön jossain. Netissä se tarkoittaa käytännössä Googlen hakua. Eli kun tietty foorumi tulee hakutuloksissa vastaan tarpeeksi monelle, tarpeeksi usein, silloin myös osa kävijöistä kysyy uutta - ja aloittaa viestiketjuja. Ja pikkuhiljaa tulee osaksi keskustelualueita.Asia, jota harva hakukoneoptimointia tuntematon ymmärtää, on Googlen merkitys - ja sen muutokset.2010-luvulla tapahtui liuta merkittäviä muutoksia siihen, miten Google painottaa eri sivustoja. Yksi merkittävimmistä oli se, että Google ryhtyi painottamaan "auktoriteettia" hakutuloksissaan.Käytännössä tuo muutos tarkoitti sitä, että nimimerkkien takaa foorumeilla vastauksia jakelevat ihmiset tiputettiin alemmas arvoasteikossa.Joten foorumeiden näkyvyys alkoi romahtamaan, jos vain hakutuloksissa oli tarjolla "luotettavampaa" sisältöä - vaikkapa Iltalehden kirjoittamana - kuin mitä foorumeilla on tarjota.Suomessa tuo ei vielä foorumeita täysin tappanut, koska suomeksi toimitettua sisältöä on lopulta rajallinen määrä - eli aivan kaikkia keskustelualueilla käsiteltyjä ei ole kirjoitettu artikkeleina. Mutta mm. meidän englanninkieliselle foorumillemme tuo muutos oli lopun alkua.Kun uusia käyttäjiä ei tule ja vanhoja väistämättä pikkuhiljaa katoaa elämän myötä muihin piireihin, on syöksykierre itse itseään vahvistava trendi.Suomi on yksi harvoista maista, joissa Google on todennut ihmisten osaavan niin hyvin englantia, että hakutulosten sekaan voi huoletta sotkea englantia.Suomeksi Googlelta hakiessa erilaisia teknologiaan liittyviä aiheita, käytännössä puolet hakutuloksista sisältää englanninkielistä sisältöä.Kun vastakkain pistetään suomalainen foorumi - jota Google ei siis pidä enää "tarpeeksi luotettavana" - ja englanninkielinen uutissivusto, nousee englanninkielinen sivusto usein ohi, vaikka haku olisikin tehty suomeksi.Kun Google on vielä oppinut kääntämään sisältöä - myös sille esitettyjä kysymyksiä - aina vain paremmin, joutuu kotimainen sisältö kilpailemaan aina vain enemmän englanninkielisen sisällön kanssa.Selviytyjiäkin on. Vähän, mutta niitä on. Foorumit, jotka olivat ruokkineet alusta lähtien "kevyttä" ja "vapaamuotoista" keskustelua tiukan asialinjansijaan, ovat pysyneet muutosten jälkeenkin hengissä ja viriileinä.Tässä Muropaketti epäonnistui, kun yhteisö oli rakentunut vahvasti Kurrin ja monien pitkäaikaisten aktiivien ympärille. Kun he kokivat, että heitä ei kuulla muutoksissa, oli kynnys vaihtaa MuroBBS:stä "uuteen kotiin" varsin kevyt.Vastaava esimerkki on vaikkapafoorumi, joka elää ja hengittää yhteisönsä avulla. Lätkästä keskustellaan, sitä harvemmin googletetaan ja päädytään sen vuoksi uuteen yhteisöön - ei, yhteisö on ja elää, koska se ei pyrikään vastaamaan kysymyksiin vaan ruokkii keskustelua.Erilaisten ongelmien ratkaisuun keskittyneiden foorumeiden osalta kohtalo on ollut kovempi. Ja ilmeisesti MuroBBS muutosten jälkeen menetti yhteisönsä ja muuttui paikaksi, josta saadaan ratkaisuja ongelmiin - mutta muuttuneessa maailmassa se ei enää riittänyt.AfterDawnin foorumitkin ovat hljentyneet valtavasti vuosien saatossa, mutta emme ole niitä mihinkään sulkemassa. Päinvastoin, toivotamme kaikki uudetkin käyttäjät tervetulleiksi tutustumaan keskustelualueisiimme ja aloittamaan rohkeasti uusia keskusteluja.Pidän pienen hiljaisen hetken kuitenkin vanhan kilpailijamme muistolle.