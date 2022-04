Päivän diili: Xiaomin 75-tuumaista 4K-televisiota myydään nyt juuri alle tuhannen euron

Xiaomin televisiotarjonnan suurimman vaihtoehdon hinta on laskenut merkittävästi.

Päivän diili

Xiaomi Mi Q1 75" 4K -televisiota myydään nyt 999 eurolla . Hinta on tullut reippaasti alaspäin, sillä vielä maaliskuun aikana televisiota myytiin 1499 eurolla.Television koko on siis 75 tuumaa ja siinä käytetään 4K-tarkkuutta. Televisio perustuu QLED LCD -tekniikkaan. QLED- eli kvanttipistetekniikka parantaa esimerkiksi kirkkautta. Televisio tukee myös 120 hertsin virkistystaajuutta.Liitäntöjen osalta on tarjolla kaksi HDMI 2.0 -liitäntää, yksi HDMI 2.1 eARC -liitäntä, kaksi USB-liitäntää, AV-sisääntulo, S/PDIF-liitäntä ja Ethernet-liitäntä, kuulokeliitäntä sekä DVB-T2/C- ja DVB-S2-yhteensopivat antenniliitännät CI-kortinlukijalla. Käyttöjärjestelmänä toimii Android TV.Xiaomi Mi Q1 75" 4K -television kanssa samassa hintaluokassa ovat tällä hetkellä Samsung QLED QE75Q60A 75" 4K ( 999 euroa ) ja LG 75NANO75 75" 4K ( 888 euroa ). Näistä kumpikin sisältää 60 hertsin näytön ja HDMI 2.0 -liitännän.Tarjous löytyy Gigantilta, Verkkokauppa.comilta ja Xiaomin verkkokaupasta (mistore.fi).