Elon Musk: Cybertruck ja kaksi muuta uutta ajoneuvomallia tulossa ensi vuonna

Tesla ja Elon Musk juhlivat eilen uuden Teksasin tehtaan avajaisia ja lavalla Muskilta kuultiin myös uutisia tulevista

automalleista.Teslan uutena päätoimistona toimivan Giga Texas -tehtaan avajaisissa eli nk. Cyber Rodeo -tapahtumassa lavalla nähtiin odotetusti Elon Musk, ja vilahtipa lopussa myös design-pomo Franz von Holzhausen. Näistä ensiksi mainittu kertoi paitsi uuden tehtaan toiminnasta ja tarkoituksesta, niin myös yleisemmin Teslan tulevan parin vuoden strategiasta.Muskin mukaan tämä vuosi on pyhitetty tuotantokapasiteetin kasvulle ja ensi vuonna puolestaan tulossa on uusia malleja. Tesla valmistautuu johtajansa mukaan esittelemään 2023 vihdoin odotetun ja mielipiteitä jakavan Cybertruckin, jolla Holzhausen saapui lavalle.Cybertruckin valmistuksen lisäksi Muskin mukaan Tesla saattaa myös uuden Roadsterin sekä rekkamalli Semi tuotantolinjastoille. Toki Muskin tavoitteet on hyvä ottaa vähintäänkin pienellä varauksella, sillä tuotteet ovat olleet käytännössä jatkuvasti myöhässä. Alunperin Cybertruckin olla myynnissä jo viime vuonna.Musk kertoi myös, että täysi autonominen ajaminen etenee loppuvuodesta julkiseen beetavaiheeseen. Tesla Autopilotin nk. Full Self-driving -ominaisuus on ollut kehityksen alla vuosia ja vaikuttanut ikuisuusprojektilta – samalla sen hinta on vuosittain noussut – mutta Muskin mukaan se alkaa olla valmis julkiseen käyttöön.Toki Teslan keulahahmo kertoi paljon myös uudesta tehtaasta sen tuleville työntekijöille. Giga Texas on hänen mukaansa maailman suurin tehdas sekä maailman edistyksellisin autotehdas. Pituutta mitattiin maailman korkeimpaan rakennukseen Burj Khalifan ja Eiffel-tornin korkeuteen ja tilavuutta on kolmen Pentagon-rakennuksen (Yhdysvaltain puolutusvoimien päätoimisto) verran. Kuten kuvasta näkyy, on tehdas massiivinen pitkälti yli kilometrin mittaisena.