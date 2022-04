Oikeus: Leffojen ja musiikin lataaminen pilvipalveluun on laillista

Euroopan Unionin tuomioistuin on ottanut kantaa mielenkiintoiseen tekijänoikeuskysymykseen tuoreessa päätöksessään.

Koko Euroopassa tekijänoikeusjärjestöille maksetaan hyvitysmaksua siitä, että kuluttajilla on oikeus kopioida tekijänoikeudella suojattua materiaalia omaan käyttöönsä. Suomessa kyseinen maksu kerättiin aiemmin ns., jota perittiin tallennusmedioista.Suomessa kasettimaksun elikerääminen laajennettiin vuosituhannen taitteen tienoilla koskemaan tyhjiä CD-levyjä, tallennettavia DVD-levyjä sekä kiintolevyjä. Aiemmin kasettimaksua oli maksettu myös perinteisistä C-kaseteista sekä tyhjistä VHS-kaseteista.Vuonna 2015 hyvitysmaksun keräämisestä luovuttiin ja maksu siirrettiin osaksi valtion budjettia , josta Suomen valtio tulouttaa tietyn summan joka vuosi tekijänoikeusjärjestöille korvaukseksi siitä, että kansalaiset saavat kopioida musiikkia ja elokuvia omaan käyttöönsä.Joissain EU-maissa Suomen kasettimaksua vastaava käytäntö on edelleen käytössä, joissain maissa on taas valittu Suomen nykyinen malli, jossa tekijänoikeusjärjestöt saavat korvauksia suoraan valtioiden budjetista.Itävaltalainen tekijänoikeusjärjestöhaastoi oikeuteen saksalaisen verkkopalveluja tarjoavan:n.Strato omistaa yhden suurimmista eurooppalaisista yksityiskäyttäjille tarkoitetuista pilvipalveluista,n. HiDrive on käytännössä toimintatavaltaan identtinen Microsoftin OneDriven tai Google Driven kanssa. Eli se tarjoaa henkilökohtaista pilvitallennustilaa omille tiedostoille.Austro-Mechanan näkemyksen mukaan kaikki itävaltalaisten kuluttajien HiDriveen tallettamat, heidän omaan käyttöönsä tehdyt kopiot musiikista ja elokuvista, ovat Itävallan hyvitysmaksujen piirissä. Eli Straton pitäisi maksaa Austro-Mechanalle esimerkiksi tarjottujen pilvitallennustilojen yhteenlasketun tallennustilan mukaan korvauksia, kuten Suomessa perittiin vielä 10 vuotta sitten.Itävallassa siis käytetään edelleen tallennusmediaan kohdistuvaa hyvitysmaksua - eli kasettimaksua.Saksassa on vastaava käytäntö, mutta Strato on vastineessaan kertonut maksaneensa jo tallennustilastaan hyvitysmaksun palvelinten ja niihin liitetyn tallennustilan hankkimishetkellä Saksan hyvitysmaksujen mukaisesti.Euroopan Unionin tuomioistuin päätyi asiassa Straton puolelle ja totesi päätöksessään mm. sen, että pilvipalveluun tehty yksityiseen käyttöön luotu kopio on kopio siinä missä vaikkapa CD-levyllekin tehty kopio. Mutta myös sen, että jokaisella Unionin maalla on oikeus tehdä omaan lainsäädäntöönsä poikkeuksia ja omia tapojaan kerätä tekijänoikeusjärjestöille tilitettävät hyvitysmaksut.Ja samalla myös vahvistettiin se, että yksityiseen käyttöön kopiointi koskee myös pilvipalveluita, kunhan ne ovat yksityisessä käytössä lain määrittelemällä tavalla. Eli julkisesti avoimelle palvelimelle tekijänoikeuden alaista materiaalia ei saa ladata ja asettaa jakeluun, mutta omaan käyttöön tarkoitettu pilvitallennustila katsotaan rinnasteiseksi vaikkapa tietokoneen kovalevyn kanssa.