Emoji-reaktiot saapuvat nyt jopa Google Docsin kommentteihin

Google Docsin tekstejä voi kommentoida pian näin emoji-kuvilla.

Kyllä, emoji-reaktiot ovat nyt tekemässä tuloaan jopa Googlen dokumenttien kommenttiosioihin . Google seuraa trendissä muun muassa WhatsAppia, joka on myös lisäämässä emoji-reaktiot pikaviestimeensä Emojit ovat tietysti olleet saatavilla jo WhatsAppissa ja onhan niitä voinut lisätä tekstin sekaan Google Docsissa kuvina, mutta nyt virallinen tuki tuodaan niille myös dokumenttien kommenteissa.Google Docsin tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluu mahdollisuus kommentoida yhteisiä dokumentteja ja niissä olevaa tekstiä. Pian tekstimuotoisten kommenttien ja ehdotusten lisäksi palautetta voi antaa myös emoji-kuvilla. Ehkäpä tämä auttaa yksinkertaisen palautteen antamisessa, mutta on vaikea kuvitella, että emojien avulla saa annettua kovinkaan monipuolista ja rakentavaa kritiikkiä.Olipa niin tai näin, niin emojit ovat tulleet osaksi kaikkea kommentointia. 😃Ominaisuus on oletuksena päällä, eikä sitä saa pois päältä, kun se saapuu palveluun riippuen maasta ja käytössä olevasta Google Docs versiosta. Valitsemalla tekstiä nykyisen kommentti- ja ehdotusvaihtoehtojen lisäksi niiden keskelle tulee hymiö, josta voi lisätä emojikommentin.Julkaisu tapahtuu tulevien viikkojen aikana.