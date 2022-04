Kieltäydyt aivan turhaan kekseistä: Google alkaa seuraamaan Chromen selaushistoriaa

Paine mainosjättejä kohtaan on kasvanut viime vuosina merkittävästi ja etenkin Euroopan Unioni on ottanut silmätikukseen digijättien käyttäjädatan keräämisen. Tästä näkyvin osoitus ovat tietysti jokaisella sivustolla näkyvät keksikyselyt, joilla pyydetään käyttäjältä lupa personoidun mainostiedon keräämiseen. Mutta lehti on kääntymässä - huonompaan suuntaan.

on ilmeisesti tullut lopputulokseen, että tätä sotaa se ei voi voittaa ja on päättänyt muuttaa taktiikkaansa täysin.Mainonnan kohdentaminen perustuu nykyisin ns. kolmannen osapuolen evästeisiin. Eli kun vierailet sivustolla - kuten vaikkapa AfterDawnissa - mainosverkko asettaa selaimeesi evästeen. Eväste ei itsessään sisällä mitään muuta kuin yksilöidyn, arvotun merkkijonon. Sama eväste ladataan jatkossa kaikilla muillakin sivuilla jossa käyt ja pikkuhiljaa tuon evästeen sisältämän tunnisteen taakse alkaa - mainosverkon omilla palvelimilla - kertymään dataa siitä, millä verkkosivuilla käyttäjä käy ja mitä mobiilisovelluksia hän käyttää.Tuon jälkeen algoritmit pyöräyttävät kerätyn datan pakettiin ja päättelevät vaikkapa sen, että kyseisellä käyttäjällä on kotonaan koira. Sen jälkeen kyseiselle tunnisteelle aletaan tarjoamaan jatkossa koiriin liittyviä mainoksia.Kun käyttäjä kieltäytyy evästeistä sivustolla, kuten vaikkapa AfterDawnissa, mainosverkko ei pääse tuohon tietoon kiinni. Tuolloin näytetään mainoksia, jotka eivät perustu käyttäjän käyttäytymisprofiiliin vaan esimerkiksi kyseisen sivuston sisältöön. Näin verkkomainonta toimikin vielä kymmenisen vuotta sitten.Mutta koska nimenomaan oppiva mainonta on Googlen rahakoneen keskiössä, yhtiöllä on ollut syvä huoli tilanteen kehittymisestä. Mutta nyt yhtiö on ottamassa käyttöönsä sen vahvimman aseen: omistamansa-selaimen.Uusimmasta Chromen kokeiluversiosta on paljastunut ironisesti nimetty-tila, joka tekee kaikkea muuta kuin suojelee yksityisyyttä. Se luo selaimen sisään käyttäjästä mainonnan kohennusprofiilin. Profiili pohjautuu Chromen selaushistorian tietoihin, joten se on jopa tarkempi kuin kekseihin perustuva tietojen kerääminen: sen kautta saadaan kiinni myös käynnit sivuille, joissa ei ole mainoksiaKokeiluversiosta ominaisuus siirtynee tulevina kuukausina ensin beta-versioihin ja siitä lopulliseen, kuluttajaystävälliseen Chromeen. Olettaen tietysti, että Google on saatuihin tuloksiin tyytyväinen.Siirtymästä uuteen seurantamalliin vihjattiin jo tammikuussa, kun yhtiö hylkäsi kritisoidun FLoC -mallin ja kertoi suunnittelevansa uutta Topics-seurantamallia Chromen markkinaosuus on vaikkapa Suomessa täysin käsittämätön, lähes 70 prosenttia tietokonekäyttäjistä käyttää Chromea selailuun