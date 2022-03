Dysonin kuulokkeet tuottavat äänen lisäksi puhdistettua ilmaa suulle

Dyson Zone -kuulokkeet ovat olleet Dysonin mukaan kuusi vuotta kehityksen alla. Ilmanpuhdistimen ansiosta nämä kuulokkeet on suunnattu käytettäviksi alueilla, joissa on ilmansaasteita.Kuulokkeiden kumpikin korvakuppi imee ilmaa pienien kompressorien avulla kaksikerroksisten suodattimien läpi, jonka jälkeen ilmavirta ohjataan suun edessä olevaan visiiriin ja siitä käyttäjän kasvoille. Visiiri ei kosketa käyttäjän kasvoja, mutta sen muotoilun luvataan vähentävän ulkoisen tuulen vaikutuksia.Visiiri on kiinni kuulokkeissa magneettien avulla, joten sen voi poistaa ja kuulokkeita voi käyttää tavallisina kuulokkeina. kertoo , että suodatin suodattaa jopa 99 prosenttia hiukkaspäästöistä, mutta suodatin täytyy vaihtaa noin vuoden välein.Kuulokkeet sisältävät vastamelun. Varsinainen julkaisu tapahtuu syksyllä, joten muita teknisiä ominaisuuksia ei vielä paljastettu tarkemmin. The Vergen kokeilun mukaan lisätyn teknologian myötä Zone-kuulokkeet ovat isot ja huomattavan painavat.