Tässä kaikki Netflixiin saapuvat uudet alkuperäissarjat

Muksuille on tulossa koululaisten luokkaretkiporukan taistelu droneja vastaan sarjassa, taistelevan kissan ja örkin seikkailuja sarjassa, erikoisagenttielukoiden Samin ja Kitinsekä teini-ikäisen samuraiksi haluavan pupunTulossa on myös päivittäin uusia jaksoja tarjoavan koko perheen interaktiivisen visailunin myötä.Kansainvälinen tuotanto kasvaa seuraavilla tulokkailla: korealainen draamakertoo puoli-ihmisestä alamaailman palveluksessa, draamakertoo korelaisäitien kilpailuhenkisestä ympäristöstä, 80-luvun Amsterdamiin sijoittuvakertoo seksipuhelinbisneksen aloittavista veljeksistä, korelaisdraamaon kolmen sisaruksen tarina monotonisen arjen rikkomiseksi, romanttinen draamasisältää useita tarinoita Jeju-saaren asukkaista, brassikomediaa tarjoaa sitcomTulossa on myös espanjalainen kirjaan perustuva sarjakertoo 1300-luvun Barcelonasta, hindinkielinen trillerion tarina surevasta ja kostoa hakevasta äidistä, kolumbialainenkertoo elinsiirtojen pimeästä markkinasta, turkkilaisessa trillerissäsukellusveneen miehistö taistelee elämästä ja kuolemasta maahan iskeneen katastrofin jälkeen, mangaan perustuva japanilaisdraama raskaaksi tulevasta miehestä, ranskalaisessa mysteeritrillerissä,, Lea pyrkii ratkaisemaan kuolemansa mysteerin kehonvaihdoilla jaon tarina varsovalaisesta naisesta, jonka lähipiirissä kuolee ja katoaa miehiä.Englanninkelistä draamaa tarjoavat nuorten poikien ystävyyttä tiiviimmästä elämästä kertovasekäSienna Millerin ja Rupert Friendin tähdittämä poliittinen draamaReality-sarjoissa nähdään kaksi uutuutta: Nick ja Vanessa Lacheyn tähdittämä viikottain päivittyvä sarja parinvalinnastasekä vaikeita trivia-kysymyksiä ja parhaita valehtelijoita tarjoavaDokumenttisarjojen ystäville tulossa on brittiläisen TV-tähden synkemmästä puolesta kertova J, eteläafrikkalainen dokkari jalkapallo tähden murhastsekä Barack Obaman tähdittämä maailman kiehtovimpia kansallispuistoja esittelevä. Lisäksi tulossa on koomikko Catherine Taten mockumenttinaisvankilan pomosta.Tässä ohjelmat vielä julkaisujärjestyksessä ja Netflix-linkkeineen.