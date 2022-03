Sony yhdistää PS Plus- ja PS Now -tilaukset - kolme vaihtoehtoa, sisältää jopa 740 peliä

Uudistus sisältää kolme eri hintaista vaihtoehtoa.Eri tasot ovat nimeltään PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra ja PlayStation Plus Premium.PlayStation Plus Essential on täysin sama kuin aiempi PlayStation Plus -tilaus.Sen avulla saa jäsenalennuksia, pääsyn verkkomoninpeleihin, kuukauden pelit ja pilvitallennustilaa. Essential maksaa 8,99 euroa kuukaudessa, 24,95 euroa / 3kk tai 59,95 euroa vuodessa.Extra-tilaus sisältää Essential-tilauksen ominaisuudet ja sisältää lisäksi jopa 400 PS5- ja PS4 -peliä PlayStation Studiosilta ja muilta kehittäjiltä.Extran hinta on 13,99 euroa kuukaudessa, 39,99 euroa / 3kk tai 99,99 euroa vuodessa.Premium sisältää aiemmat ominaisuudet ja lisää vielä jopa 340 peliä.Premium-tilauksen pelivalikoimaan kuuluu netin kautta suoratoistettava valikoima PS3-pelejä sekä muita vanhempia PS1-, PS2- ja PSP-pelejä.Lisäksi Premium yhdistää PS Now -tilauksen ominaisuudet. PS Now -tilauksella pääsee pelaamaan PS4-, PS3- ja PS2-pelejä PS4:lla, PS5:lla tai Windows-tietokoneella. PS Now on saatavilla Suomessa eli myös Premium tulee saataville Suomessa.PlayStation Plus Premiumin hinta on 16,99 euroa kuukaudessa, 49,99 euroa / 3kk tai 119,99 euroa vuodessa.Sony kertoo, että uuden PlayStation Plus-tilauksen tullessa se sisältää muun muassa Death Stranding, God of War, Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 ja Returnal pelit. Tietoa muista sisältyvistä peleistä julkaistaan myöhemmin.Uuden PlayStation Plus -tilauksen lanseeraus tapahtuu kesäkuussa, mutta vaiheittain. Ensimmäisenä se tulee saataville Aasiassa, jota seuraavat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa.Nykyiset PS Now -tilaukset tulevat muuttumaan PlayStation Plus Premium-tilauksiksi ilman hinnankorotusta julkaisun yhteydessä. Hinta mahdollisesti nousee myöhemmin.