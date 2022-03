Netflixin huhtikuun elokuvat: Komediaa tähtisikermällä, Elon Muskin avaruusdokkari, David Spaden stand-up,...

Kansainvälisen tuotannon osalta uutuuksia ovat norjalaisesta hiphop-tanssijasta kertova, tanskalainen koko perheen scifi-elokuva, korealainen behind-the-scenes-mockumentary, italialainen romkom, puolalainen jengirikollisista kertova, ballerina kaverusten ystävyydestä kertova espanjalaisdraama, korealainen vakoojatoiminta, argentiinalainen dramedia, Nollywood-tuotanto kulttuurierojen riivaamasta miehestä, italialaisdraama saamattoman miehen ja pikkurikollisen välisestä ystävyyssuhteesta, eteläafrikkalainen tositapahtumiin perustuva toimintadraama panttivankitilanteesta, japanilainen anime, espanjalainen dramediasekä puolalainen romanttinen komediaEnglanninkielisestä sisällöstä löytyy koko perheen sisältöä elokuvassa, jossa ääninäyttelee mm. Jack Black, ja teineille tulossa on romantiikkaa kirjaan perustuvassa draamassasekä Game of Thrones tuottajien ja Tom Morellon audiotuottama komedia, jossa nähdään It-elokuvasta tuttu Jaeden Martell.Lisäksi komedia-genreen on tulossa myös melkoisella tähtisikermällä varustettu Judd Apatow'n(kuvassa), jossa nähdään mm. Salaisten kansioiden David Duchovny, Key and Peelen Keegan-Michael Key, Portlandian Fred Armisen, SNL:n Kate McKinnon, jne. Stand-up-valikoima puolestaan saa peräti neljä uutta tulokasta, kun huhtikuussa ensi-iltansa saavat, italialaiskomedienne, espanjalaiskoomikoiden kavalkaadi ohjemassasekä viimeisenä muttei taatusti vähäisimpänä Hollywoodin tähtikoomikkoVakavammasta sisällöstä pitää huolen kauhutrilleri mystisen 80-luvun videopelin luomasta elämän ja kuoleman pelistä elokuvassasekä nuoren amishipojan matkasta Berliiniin kertovaDokumenttielokuvia tulee Elon Muskin ja SpaceX:n NASA-missioista kertovan, Marilyn Monroen kummaa kuolemaa uusien nauhojen perusteella purkavan The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapesin sekä Abercrombie & Fitchin kulttuurivaikutuksesta kertovanmyötä.Tässä nuo kaikki vielä julkaisujärjestyksessä ja linkkeineen:Rumspringa